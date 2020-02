Hannover. Ein massives Polizeiaufgebot war an der MHH im Einsatz. Laut Berichten war ein hochrangiges Clan-Mitglied mit Schussverletzungen in Behandlung.

Hannover: Polizeigroßeinsatz an MHH - Clan-Boss in Behandlung?

Ein massives Polizeiaufgebot ist am Donnerstag an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Einsatz gewesen. Beamte mit Maschinenpistolen bewachten die Eingänge und kontrollierten Besucher. In der Zufahrt zu der Universitätsklinik standen Polizeiwagen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll bereits am Samstag ein hochrangiges Clan-Mitglied aus Montenegro mit Schussverletzungen eingeflogen worden sein.

Polizei: „Schutzmaßnahmen an der MHH

Ein MHH-Sprecher wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern und verwies an die Polizei Hannover. Auch die Beamten hielten sich bedeckt. „An der Medizinischen Hochschule Hannover werden aktuell Schutzmaßnahmen durchgeführt“, erklärte ein Sprecher. „Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten werden dazu seitens der Polizei keine weiteren Angaben gemacht.“ dpa