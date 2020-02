Oldenburg. Die Täter hebelten in der Nacht zu Freitag ein Fenster des städtischen Fachbereich-Gebäudes auf – und entkamen der Polizei.

Einbrecher stehlen knapp 30 Schusswaffen aus Büro in Oldenburg

Rund 30 Schusswaffen sind aus einem städtischen Bürogebäude in Oldenburg gestohlen worden.

Täter brechen in Oldenburger Fachbereich-Büro ein – Waffen aus Tresoren gestohlen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelten die Täter in der Nacht offenbar ein Fenster zum Treppenhaus auf. Sie seien in ein Büro des Fachbereichs eingebrochen, der für Waffen- und Jagdwesen zuständig ist. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Tresore und stahlen unter anderem Schreckschuss- und Langwaffen.

Den ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Täter keine Munition. „Eine akute Gefahr besteht nicht, aber grundsätzlich geht von jeder Waffe eine Gefahr aus“, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei umstellte das Gebäude in Oldenburg – Täter waren bereits auf der Flucht

Ein Sicherheitsdienst hatte die Polizei am frühen Morgen per Notruf über den Einbruch informiert. Kurz danach umstellten Beamte das Gebäude. Als die Einsatzkräfte die Büroräume durchsuchten, waren die Täter bereits auf der Flucht.

Die Lagerung von Waffen in einem solchen Bürogebäude ist nach Angaben der Polizei nicht ungewöhnlich. „Die Behörden sind verpflichtet, Schusswaffen, die abgegeben werden oder eingezogen werden, entsprechend gesichert zu verwahren.“

Schadenhöhe bleibt nach Waffen-Klau zunächst unklar

Ob das Gebäude alarmgesichert war, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. dpa