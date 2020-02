Ein Polizeifahrzeug fährt vor der Medizinische Hochschule Hannover (MHH): In der MHH wird nach Auskunft vom niedersächsischen Innenministerium ein Mann aus Montenegro mit Schussverletzungen behandelt, der besonderen Polizeischutz bedarf. Sein Anwalt behauptet: Es handele sich um eine Verwechslung.

Hannover. Der Anwalt des mutmaßlichen Clan-Mitglieds in der Medizinischen Hochschule Hannover spricht von einer Verwechslung: Der Mann sei kein Clan-Mitglied.

Anwalt: Polizei hat mutmaßliches Clan-Mitglied in MHH verwechselt

Im Fall der aufsehenerregenden Behandlung eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), spricht der Anwalt des Patienten von einer Verwechslung. Sein Mandant sei nicht vorbestraft und habe nichts mit der Mafia in Montenegro zu tun, sagte Rechtsanwalt Harald Lemke-Küch am Montag.

Verwechslung des mutmaßlichen Clan-Mitglieds durch gleichen Namen?

Schon bei dem Anschlag in Montenegro, bei dem der Mann verletzt wurde, habe eine Verwechslung vorgelegen. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Demnach gab die Frau des Patienten an, dass es in Montenegro einen anderen Mann gleichen Namens gebe, dem Kontakte zur Mafia nachgesagt würden.

Zur angeblichen Verwechslung äußerte sich die Polizei Hannover am Montag auf Anfrage nicht. Ein Sprecher teilte mit, es sei zusammen mit anderen Sicherheitsbehörden eine Gefährdungsbewertung durchgeführt worden. Demnach würden die Sicherheitsmaßnahmen „weiterhin für unbedingt erforderlich gehalten“.

Anwalt: Aufwendige Schutzmaßnahmen nicht notwendig

Anwalt Lemke-Küch sagte, seiner Auffassung nach seien die aufwendigen Schutzmaßnahmen der Polizei nicht notwendig. Er prüfe zudem mögliche Schritte wegen falscher Verdächtigung. Sein Mandant sei wegen der Qualität der medizinischen Behandlung nach Hannover gekommen. Zum Zustand des Mannes machte er keine Angaben.