Rechte kaufen Höfe in der Heide: Einwohner rufen zum Protest auf

In der Lüneburger Heide sind Tendenzen erkennbar, dass rechtsgesinnte Personen Höfe in der Region kaufen – Beobachter warnen vor „völkischen Siedlungen“. (Symbolbild)

Die Polizei-Razzia kurz vor Tagesanbruch sorgte in der kleinen Ortschaft Brockhöfe-Bahnhof am vergangenen Freitag für Aufsehen: Dass die Aktion im Kreis Uelzen einer rechten Terrorzelle mit Anschlagsplänen galt, beunruhigt landesweit.

Der in U-Haft genommene Tony E. (39) soll mit drei weiteren Mitgliedern sowie Unterstützern aus verschiedenen Ecken Deutschlands bewaffnete Angriffe auf Moscheen geplant haben. Der Hang der rechten Szene zu Waffen beunruhigt die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen schon seit längerem.

Landeskriminalamt: Rechte Szene in Niedersachsen verschafft sich Zugriff auf scharfe Schusswaffen und Munition

Wenngleich nach Erkenntnis der niedersächsischen Sicherheitsbehörden keine gezielte Bewaffnung zur Führung eines politischen Kampfes stattfindet, stelle die Verfügbarkeit von Waffen und Sprengstoff angesichts der teils vorhandenen Gewalt- und Konfrontationsbereitschaft eine ernste Gefahr dar.

Wie das Landeskriminalamt präzisiert, liegt der Schwerpunkt zwar bei Spreng- und Brandsätzen sowie Stichwaffen, die Szene verschaffe sich aber auch regelmäßig Zugriff auf scharfe Schusswaffen und Munition. Die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten in Niedersachsen schätzte der Verfassungsschutz zuletzt auf 880.

Pfarrer engagiert sich bereits seit 1995 gegen Rechtsextremismus in der Lüneburger Heide

„Wir sind erfreut darüber, dass von Seiten der Behörden endlich etwas unternommen wird“, sagt der pensionierte Pfarrer Wilfried Manneke, der sich seit 1995 gegen Rechtsextremismus in der Lüneburger Heide engagiert. Zu lange sei gegen die Szene mit Schwerpunkten im Harz und in der Heide zu wenig getan worden. Dabei sei es nicht das erste Mal, dass sich Rechte für einen möglichen Kampf gegen Muslime bewaffneten.

Bei einer Razzia bei mutmaßlichen Mitgliedern der Wehrsportgruppe „Division 88“ wurden 2009 in Winsen/Aller am Rand der Heide bereits Waffen gefunden. „Die hatten den Muslimen den Krieg erklärt und waren auch bewaffnet.“ Sorge macht Manneke der Versuch von Extremisten, sich inzwischen Waffen mit einem 3D-Drucker selber herzustellen.

Rechte kaufen in der Heide-Region mehrere Bauernhöfe – Anwohner sind besorgt und zeigen Protest

Aber auch ein anderes Phänomen treibt die Streiter gegen Rechts in der Heide um. Zunehmend seien Rechte in der Region dabei, Bauernhöfe zur Gründung völkischer Siedlungen aufzukaufen, sagt Manneke. Zunächst als Naturschützer getarnt versuchten die neuen Einwohner in der Dorfgemeinschaft und in lokalen Gremien Fuß zu fassen. Später erst offenbare der zunächst „nette Nachbar“ seine rechte Gesinnung.

Seit dem vergangenen Jahr formiert sich dagegen im Landkreis Uelzen die „Gruppe beherzt“. Mit inzwischen rund 90 Holzkreuzen mit der Aufschrift „Kreuz ohne Haken - für Vielfalt“ protestieren Mitglieder auf ihren Grundstücken gegen die Siedler.

Protest-Mitbegründer Raabe: Keine Überraschung, dass mutmaßlicher Rechtsterrorist Tony E. in der Heide gefasst wurde

Mitinitiator Martin Raabe geht von inzwischen rund 100 Familien aus, die als rechte Siedler in die Region gezogen sind. Neben dem Kauf von Höfen richteten die Siedler sich Therapeutenpraxen oder Handwerkerwerkstätten ein. Mit den Kreuzen wolle die Initiative zeigen, dass die steigende Zahl von Rechten unerwünscht sei. Der Kauf der Höfe lasse sich kaum verhindern, allerdings könne die Initiative aufklären, so Raabe.

Dass der mutmaßliche Rechtsterrorist Tony E. ausgerechnet in der Heide gefasst worden sei, überrasche nicht. Wahrscheinlich habe er sich das Umfeld vorher angeschaut und sei dann gezielt in die Region gezogen, vermutet Raabe. dpa