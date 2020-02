Innenminister Pistorius „entsetzt und fassungslos“ über Hanau-Tat

Hannover. Der Niedersächsische SPD-Politiker spricht nach den Morden in Hessen von „rechtsradikalem Terrorismus“ als „größte Bedrohung für die Demokratie“.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die Gewalttat von Hanau als einen „rechtsextremistischen Terroranschlag“ bezeichnet, der ihn entsetzt und fassungslos macht.

Pistorius: „Rechtsradikaler Terrorismus ist aktuell größte Bedrohung“

„Wenn rechter Hass immer weiter durch rechte Demagogen gefüttert wird, entsteht daraus Terrorismus“, sagte Pistorius am Donnerstag in Hannover. „Dieser rechtsradikale Terrorismus ist aktuell die größte Bedrohung unserer Demokratie, unseres friedlichen Zusammenlebens und unseres demokratischen Staates.“ Alle seien gefordert, zu handeln und die Augen aufzumachen.

„Wir müssen auch diese Tat durch die Polizei konsequent untersuchen, wir müssen schnell die richtigen Schlüsse ziehen, politisch, gesellschaftlich und rechtlich“, meinte Pistorius. „In Niedersachsen werde ich, wie ohnehin geplant, kurzfristig auch in den Dialog mit den muslimischen Verbänden treten, um mit ihnen über die Sicherheit der Muslime in unserem Bundesland und die Sicherheit der Moscheen zu sprechen.“

Täter tötet im hessischen Hanau zehn Menschen – und wird selbst tot gefunden

Bei der Gewalttat in Hanau hatte ein Mann zehn Menschen getötet . Nach dem Verbrechen an zwei Tatorten mit neun Toten fand die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung. Dort fanden Beamte auch die tote Mutter des Mannes. dpa