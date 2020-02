Gewerkschaften befürchten Mehrarbeit durch Masernimpfpflicht

Ein Kinderarzt impft ein einjähriges Kind in den Oberschenkel mit dem Impfstoff Priorix – einem Lebendvirusimpfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (Archivbild).

Gewerkschaften sehen mit der bundesweiten Masernimpfpflicht ab 1. März viel Mehrarbeit auf die Beschäftigten von Kitas, Schulen, Arztpraxen und Krankenhäusern zukommen. Dem Gesetz nach müssen Kinder, die neu aufgenommen werden, und auch neue Beschäftigte bis zum 31. Juli nachweisen, dass sie gegen die gefährliche Infektionskrankheit geschützt sind.

Die Kontrolle liegt bei den Leitungen dieser Einrichtungen. Gibt es Verstöße, werden die Gesundheitsämter zuständig.

„Lehrkräfte sind keine Impfkontrolleure“

„Die GEW lehnt diese neue Aufgabe wegen des zusätzlichen Aufwandes ab“, sagte Laura Pooth, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft. Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen seien ohnehin mit viel Bürokratie überlastet. Zwar sei die GEW für die Pflichtimpfung. „Doch Lehrkräfte sind keine Impfkontrolleure!“, sagte Pooth.

„Die Kontrolle des Impfschutzes durch die Leitungen bedeutet eine zusätzliche organisatorische und bürokratische Mehrarbeit“, hieß es auch bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. In ihr sind viele Kita-Angestellte organisiert. Kindergärten dürfen ab dem 1. März keine Kinder aufnehmen, für die kein Impfschutz nachgewiesen wird.

Immunschutz muss nachgewiesen werden

Kita- und Schulkinder, die bereits Einrichtungen besuchen, müssen ihren Immunschutz spätestens bis zum 31. Juli 2021 nachweisen, teilte das Gesundheitsamt für die Region Hannover mit.

In Bremen müssten in den ersten Monaten der Impfpflicht geschätzt 5000 Menschen ihren Masernschutz belegen, sagte ein Sprecher der Gesundheitssenatorin. Das sei nach den Erfahrungen der letzten Jahre die Zahl der künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler und des neuen Personals in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. dpa