Corona-Virus in der Region: Alle Informationen zum Thema

Braunschweig. Der Coronavirus breitet sich aus. Es gibt erste Verdachtsfälle in der Region. Alle Fälle und worauf man jetzt achten muss, steht in dieser Übersicht.

Seit Ende Dezember breitet sich das Corona-Virus weltweit aus. Seinen Anfang genommen hatte die Infektion in China in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei. In China steigt die Zahl der Todesopfer täglich – sie liegt aktuell bei knapp 2800. Auch in Italien breitet sich das Virus stark aus.

In Deutschland sind seit Januar rund 60 Fälle bestätigt worden, Todesopfer gibt es nicht.

In unserer Region herrscht Sorge über die schnelle Verbreitung des Virus. Deshalb fassen wir an dieser Stelle alle Informationen zusammen, die es zum Corona-Virus rund um Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Peine, Wolfenbüttel und Helmstedt gibt.

Was ist das Corona-Virus?

Das Corona-Virus oder auch „Covid-19“ für „Corona virus disease 2019“ wird durch das bis Dezember 2019 unbekannte SARS-CoV-2 ausgelöst. Der Verlauf ähnelt einer Lungenentzündung. Bei manchen Menschen treten nur schwache Symptome auf.

Um einer Ausbreitung in Staaten ohne leistungsfähige Gesundheitssysteme entgegenzuwirken, rief die Weltgesundheitsorganisation am 30 . Januar 2020 die internationale Gesundheitsnotlage aus. Derzeit sind 48 Länder von bestätigten Corona-Virus-Fällen betroffen.

Gibt es bestätigte Corona-Fälle in der Region?

Bisher gibt es nur Corona-Verdachtsfälle in der Region, aber keinen tatsächlichen Fall, in dem eine Ansteckung vorliegt.

Ist das Corona-Virus in der Region angekommen?

In der letzten Februarwoche gab es in der Region immer wieder Verdachtsfälle auf das Corona-Virus in der Region. Der erste stammte aus Wolfsburg – hier war ein Ehepaar mit dem Verdacht ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Verdacht bestätigte sich nicht.

Gerüchte über mögliche Corona-Fälle gab es unter anderem in Braunschweig. Auf einer Pressekonferenz teilte die Stadt Braunschweig mit, dass es erst einen begründeten Verdachtsfall gegeben habe. Sechs weitere Braunschweiger müssten vorsorglich zu Hause bleiben und ihre grippeähnlichen Symptome auskurieren. Bei dem begrüdneten Verdachtsfall habe es sich um eine Patientin gehandelt, die sich in Italien aufgehalten und Kontakt zu einer infizierten Person gehabt habe.

Auch im Kreis Helmstedt hat es einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Ein Mann aus Esbeck hat sich mit Symptomen bei seiner Ärztin gemeldet. Der Landkreis Helmstedt informiert am Samstag um 14 Uhr, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht.

Bisher gibt es nach Auskunft des Landkreises Wolfenbüttel in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel weder Verdachtsfälle noch bestätigte Fälle für Corona-Virus-Infektionen. Auf der Informationsseite des Landkreises im Internet heißt es außerdem: „Spezielle Schutzmaßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.“

Welche Vorbereitungsmaßnahmen treffen die Städte und Landkreise in der Region?

In der letzten Februarwoche haben die Städte und Landkreise unserer Region Pressekonferenzen abgehalten, um die Menschen über die getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen zu informieren.

In unserer Region spielen die Kommunen bereits Corona-Szenarien durch. Dazu zählt auch die erschwerte Behandlung von chronisch Kranken. Eine Quarantäne sei aber ein Extremszenario.

Auf die mögliche Ausbreitung des Corona-Virus sei die Stadt Braunschweig „so gut vorbereitet, wie es derzeit möglich ist“. Das berichtete Sozial- und Gesundheitsdezernentin Christine Arbogast am Freitag während einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand in Braunschweig . Um sich auf den Ernstfall vorzubereiten, wollen Verantwortliche von nun an regelmäßig am Runden Tisch zusammenkommen.

Für den Fall einer Ausbreitung des Virus liegt ein Pandemieplan vor. In diesem Fall wäre die Schließung von Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten denkbar.

Auch im Landkreis Peine sind Vorbereitungen getroffen worden: Das Gesundheitsamt hat das Vorgehen im Fall der Fälle bereits mit dem Klinikum Peine sowie mit den niedergelassenen Ärzten abgestimmt. Und im Gesundheitsamt wurden inzwischen die Bestände von Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel und weiteren medizinischen Materialien aufgefüllt. Der Landkreis Peine hat zudem am Donnerstag auf seiner Internetseite generelle Informationen zu Coronaviren zusammengefasst.

In Wolfenbüttel hat eine Schulklasse ihre Skifreizeit in Italien vorzeitig abgebrochen, weil in der Region in Tirol das Coronavirus ausgebrochen ist.

Welche Anlaufstellen gibt es in der Region im Verdachtsfall auf Corona?

Allgemein gilt: Wer bei sich Symptome einer Erkrankung feststellt, sollte seinen Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren, aber nicht spontan in irgendein Krankenhaus fahren, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden.

Für die Einwohner Wolfsburgs gibt es zusätzlich eine Informationshotline. Wolfsburger, die befürchten vom Virus betroffen zu sein, können täglich zwischen 10 und 18 Uhr unter der Telefonnummer (05361) 282828 abklären, wie sich verhalten sollen. Die Angestellten gehen mit den Anrufern einen Fragenkatalog durch und verweisen sie je nach Ergebnis an den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder das Klinikum. Die Hotline ist auch an den Wochenenden besetzt.

Auch der Landkreis Helmstedt will zeitnah ein Bürgertelefon einrichten.

Das Gesundheitsamt Wolfenbüttel empfiehlt für den Verdachtsfall: „Den Hausarzt oder Hausärztin anzurufen, aber zunächst nicht direkt in die Praxis zu gehen. Im Telefonat kann ein Untersuchungstermin beim Hausarzt vereinbart werden. Wenn die Hausärztin nicht erreichbar ist, etwa am Wochenende, sollte der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 angerufen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, das Klinikum anzurufen und den Fall schildern.“

Sind die Krankenhäuser der Region auf Corona-Patienten vorbereitet?

Wie Prof. Wilfried Bautsch, Chefarzt für Mikrobiologie, Immunologie und Krankenhaushygiene am Städtischen Klinikum in Braunschweig, erläutert, verfügt das Braunschweiger Klinikum über zehn Betten, die sich im Fall von Corona-Erkrankungen zur Isolierung Betroffener nach den RKI-Empfehlungen eigneten.

Sollte sich ein Verdachtsfall bestätigen, ist aktuell folgendes Vorgehen geplant: Der Patient wird im Krankenhaus behandelt und isoliert. Das Gesundheitsamt klärt, zu wem der Patient Kontakt hatte. Treten bei Kontaktpersonen Symptome auf, müssen sie diese beim Gesundheitsamt melden und werden automatisch als krankheitsverdächtig eingestuft und getestet.

Wie sollen sich die Menschen in der Region jetzt verhalten?

Es gibt keinen Grund zur Besorgnis – da sind sich alle Experten einig. Es bleibe bei den allgemeinen Verhaltensregeln wie regelmäßiges Lüften, häufigeres Händewaschen sowie Husten und Niesen in die Armbeuge. Das Gesundheitsamt weist auch bei größeren Arbeitgebern auf diese Empfehlungen hin.

Auch Unternehmen ist die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt empfohlen: Falls es etwa zu vermehrten Corona-Fällen in einem Unternehmen komme, müsste sich der betroffene Betrieb überlegen, wie er seine Produktion aufrechterhält.

Müssen Lebensmittel und Medikamente auf Vorrat gekauft werden?

Viele Menschen haben in unserer Region damit begonnen, auf Vorrat Lebensmittel und Medikamente zu kaufen – und das, obwohl noch kein bestätigter Corona-Fall vorliegt. In Wolfenbüttel, Braunschweig und Wolfsburg etwa gibt es quasi keinen Mundschutz und kein Desinfektionsmittel mehr zu kaufen. Die Regale in Drogerien und Apotheken sind leergefegt.

Experten sehen keine Notwendigkeit für dieses Verhalten. Bereits vor Wochen gab es keine Atemmasken mehr in Wolfenbüttel zu kaufen. Diese böten außerdem keinen 100-prozentigen Schutz, so Experten. Das sicherste sei, im Verdachtsfall einen Arzt zu kontaktieren und zu Hause zu bleiben, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden.

Gibt es Auswirkungen des Corona-Virus für die regionale Wirtschaft?

Durch Handelsbeziehungen mit China spürt die Wirtschaft in unserer Region erste Auswirkungen durch den Corona-Virus.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands (AGV) Region Braunschweig, Florian Bernschneider, berichtete: „Der zeitliche Puffer, der unsere Wirtschaftsregion bisher vor schlimmeren Auswirkungen geschützt hat, neigt sich deutlich dem Ende zu.“ In Branchen, die auf Zulieferteile aus China angewiesen sind, würden Reserven und alternative Zulieferwege knapp. „Im Bereich von Elektronik und Halbleitertechnik, bestimmten Textil- und Kunststoffprodukten klagen unsere Mitglieder vermehrt über eine Zuspitzung und drohende Produktionsausfälle.“ Im Großhandel könnten einzelne Produktgruppen bereits jetzt nicht mehr an Kunden ausgeliefert werden. Auch der Export leide darunter.

Auch an den drei chinesischen Standorten des Wolfsburger Logistikdienstleisters und Zulieferers Schnellecke laufen die Prozesse langsam wieder an, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage berichtete. Nach dem chinesischen Neujahrsfest seien auch die VW-Betriebe bis zu zwei Wochen geschlossen gewesen.

Wie kann man sich gegen das Corona-Virus schützen?

Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion.

Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.

Deshalb gilt als beste Schutzmaßnahme: regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Körperkontakt und Händeschütteln sollte vermieden werden. Wer grippeähnliche Symptome hat, sollte zu Hause bleiben und einen Arzt kontaktieren.Es gilt – wie auch bei der Grippe – die Husten- und Niesetikette.

Wie berichtet die Tageszeitung über Corona?

Das schreibt Chefredakteur Armin Maus zu unseren Richtlinien zur Corona-Berichterstattung: Wie sollten Journalisten mit Corona umgehen? Berichten wir auch in dieser Zeitung zu wenig, zu viel oder gerade richtig? Die Meinungen gehen auseinander. Unser Anspruch muss sein, belastbare Informationen zu liefern, auf Übertreibungen zu verzichten, Fakten sorgfältig einzuordnen und Hintergründe zu beleuchten. Eines können wir nicht: Das Interesse unserer Leserinnen und Leser ignorieren und das Thema künstlich „niedrig hängen“. Die Online-Zugriffe auf unsere Berichterstattung zu aktuellen Corona Entwicklungen liegen bei einem Vielfachen der Werte, die andere wichtige Themen erreichen.

Dürfen wir für diese Informationen Geld verlangen? Auch diese Frage wird heiß diskutiert. Müssen bei einem so wichtigen Thema die News nicht frei zugänglich sein? Abonnenten unserer gedruckten Zeitung und unseres E-Papers führen diese Debatte nicht. Sie bezahlen uns Monat für Monat für unsere Arbeit, weil sie wissen, dass unabhängiger Qualitätsjournalismus nur auf dieser Basis möglich ist. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben uns verständigt, die Grundversorgung mit den Informationen zur Corona-Epidemie im Internet gratis zur Verfügung zu stellen. Das entspricht unserer Verantwortung für das Gemeinwohl.

Einen Überblick über den Stand der Dinge liefert auch unser täglich aktueller Newsletter „Post aus der Redaktion“, den Sie kostenlos abonnieren können. Die Berichterstattung in aller Breite und Tiefe bleibt aber unseren zahlenden Leserinnen und Lesern vorbehalten. Hoffen wir gemeinsam, dass die Themen rasch wieder freundlicher werden. Im Augenblick ist zu viel Angst im Spiel. Bleiben Sie gesund!

