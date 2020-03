Ministerin: Corona-Fall in Niedersachsen „kein Grund zur Panik“ 

Carola Reimann, Niedersachsens Sozialministerin (SPD), spricht während einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium. Ein 68 Jahre alter Mann aus der Region Hannover, der sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, ist zuvor in Südtirol gewesen. Das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Sonntag. Am Samstagabend war bekanntgeworden, dass der Mann sich zuletzt in Norditalien aufgehalten hatte, dort soll er sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Virus infiziert haben.

Nach der Bestätigung der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen hat Gesundheitsministerin Carola Reimann vor Panik gewarnt. Das Virus sei in Niedersachsen angekommen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag. „Das lässt sich nicht beschönigen, ist aber auch kein Grund zur Panik“, betonte sie.

Der 68-Jährige aus Uetze in der Region Hannover, bei dem die Infektion nachgewiesen wurde, sei ein Einzelfall. Insgesamt gibt es nach Angaben von Regionspräsident Hauke Jagau neun Verdachtsfälle vor allem aus dem sozialen Umfeld des Patienten. Abstriche wurden gemacht, ein Ergebnis sollte am Sonntagabend feststehen. Es sei deutlich geworden, dass die Meldeketten in Niedersachsen zuverlässig funktionieren, erklärte Reimann.

Der 68-Jährige habe seinen Hausarzt in Peine angerufen, dieser habe im Haus des Patienten einen Abstrich gemacht und die Probe an ein privates Labor geschickt. „Die Bekämpfung wird uns eine Menge abverlangen“, räumte die Ministerin ein. Sie rief die Menschen dazu auf, ruhig zu bleiben, die Hygienevorschriften zu beachten und sich bei Anzeichen einer Infektion beim Hausarzt zu melden.

Weitere Verdachtsfälle gemeldet

Nach der Bestätigung der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen gibt es außerdem neun weitere Verdachtsfälle. „Überwiegend“ handele es sich dabei um Kontakte aus dem sozialen Umfeld des 68 Jahre alten Patienten, sagte Hauke Jagau, Präsident der Region Hannover, am Sonntag.

In 15 Fällen sei häusliche Quarantäne angeordnet, darunter sei die Ehefrau des 68-Jährigen, die keine Symptome zeige. Das Paar sei auf einer Busreise nach Südtirol gewesen, insgesamt seien 47 Menschen vor allem aus Sachsen dabei gewesen. Auch das Busunternehmen sei aus Sachsen.

Dem 68-Jährigen gehe es gut, seine Temperatur sei nicht erhöht, sagte Mustafa Yilmaz, Leiter des Fachbereichs Gesundheit der Region Hannover. Gesundheitsministerin Carola Reimann betonte: „Es ist ein Einzelfall.“ Die meisten Verläufe seien mild.

Am Samstag wurde auch die erste Infektion in Bremen bekannt

In Bremen war ebenfalls am Samstag der erste Fall bekanntgeworden. Dort ist eine Frau betroffen, die sich noch bis Donnerstag im Iran aufgehalten habe, teilte der Senat der Hansestadt mit. Das Land am Persischen Golf ist im internationalen Vergleich relativ stark betroffen. Die 1962 geborene Patientin werde derzeit im Klinikum Bremen-Mitte behandelt, sie zeige nur leichte Symptome.

Alle Informationen zum Coronavirus in unserer Region

In Niedersachsen appellierten Ärzte an Patienten mit möglichen Symptomen der Krankheit Covid-19, sich bei einem Verdacht auf Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zunächst per Telefon mit ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen. „Bei geringer Krankheitssymptomatik“ sollten Praxen oder Krankenhaus-Ambulanzen nicht sofort persönlich aufgesucht werden, da dies „chronisch kranke Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Praxen“ gefährden könne. Dies erklärte die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Samstag nach Beratungen in Hannover.

Patienten mit möglichen Symptomen des Coronavirus sollen bei einem Verdacht auf Ansteckung zunächst den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 anzurufen. Ab Sonntag, 13 Uhr, soll außerdem ein Bürgertelefon unter der Nummer 0800 7313131 eingerichtet sein.

Kirchen empfehlen, beim Abendmahl nicht den Kelch zu teilen

Die Kirchen mahnten Gottesdienstbesucher zu erhöhter Vorsicht wegen des neuartigen Coronavirus. Angesichts der weiteren Ausbreitung des Erregers empfahl die Evangelische Kirche ihren Gemeindemitgliedern, beim Abendmahl nicht aus ein- und demselben Kelch zu trinken. Die EKD betonte, dass es keinen Grund zu übertriebener Sorge gebe, man müsse die Bedenken vieler Menschen jedoch ernst nehmen.