Coronavirus: Welle der Stornierungen sorgt für Verluste

Die neuartige Lungenkrankheit Corona hat den Altkreis Osterode erreicht. Mittwoch meldete das Gesundheitsamt einen bestätigten Fall. Die Folgewirkungen dieses weltweit grassierenden Virus sind längst überall in Südniedersachsen spürbar. Besonders betroffen sind Branchen, in denen Menschenansammlungen Usus sind. Große Veranstaltungen – wie jüngst der Göttinger Berufsinformationstag (Göbit) – wurde abgesagt oder sind von einer Absage bedroht.

Neben Reiseveranstaltern bekommen auch Gastronomen und Hoteliers die Begleiterscheinungen der Krankheitswelle zunehmend zu spüren – insbesondere nach der Absage der Hannover-Messe.

Für das Vier-Sterne-Hotel Sauerbrey im Osteroder Ortsteil Lerbach schlagen schon jetzt hohe finanziellen Einbußen zu Buche. Großveranstaltungen von lokalen Unternehmen, die im Haus stattfinden sollten, sind abgesagt, Besucher der abgesagten Hannover-Messe bleiben aus und Gäste von Betrieben, die in Lerbach buchen würden, kommen nicht. „Die Firmen gehen kein Risiko ein. Stornierungen sind die Folge“, meint Inhaber Fritz Sauerbrey und befürchtet ein Anwachsen der derzeitigen Corona-Hysterie. Existenzbedrohend sei die Situation für ihn derzeit noch nicht, aber es gehe an die Reserven: „Wir können auf die Problemstellungen kurz vor der Saison nicht reagieren. Wenn wir jetzt gute Leute entlassen, fehlen sie uns in Kürze schmerzlich.“ Fritz Sauerbrey hofft, dass sich mit der warmen Witterung im Frühjahr eine gewisse Entspannung einstellt.

Auch das Hotel Zum Röddenberg in Osterode spürt die Folgen, denn Gäste, die normalerweise aus dem Ausland anreisen würden, bleiben jetzt aus. „Wie es künftig weitergeht, können wir nur schwer einschätzen“, meint Inhaberin Silke Topfstedt. Bedrohlich für den Betrieb könnte es vor allem dann werden, wenn Coronainfektionen in der nähren Umgebung festgestellt und in der Folge die vielen Familienfeiern wegbrechen würden.

„Wir haben viele Stornierungen im Moment, können aber nicht im Einzelfall sagen, ob es am schlechten Wetter oder am Coronavirus liegt“, sagt Ingeborg Jungbluth, Inhaberin des Parkhotels Flora in Bad Grund. Einerseits sei die Zeit im März nicht unbedingt repräsentativ für eine realistische Einschätzung der wirtschaftlichen Lagen im Hotelgewerbe. Auf der anderen Seite „machen wir uns große Sorgen“, so Jungbluth weiter. Auch ausfallende Großveranstaltungen würden das Geschäft beeinflussen. „Das betrifft uns natürlich.“ In welchem Ausmaß jedoch, darüber wolle sie zurzeit nicht spekulieren. „Wir hoffen, dass die Geschichte in einigen Wochen an uns vorübergeht.“

Saisonale Schwankungen

„Bis jetzt läuft der Hotelbetrieb unverändert weiter“, sagt Florian Kemmling, Hotelleiter des Mühl-Vital-Resorts in Bad Lauterberg. Ein oder zwei Firmenreisen seien abgesagt worden, und bei den Neubuchungen gebe es einen Rückgang von geschätzt 15 bis 20 Prozent. Das müsse jedoch nicht ausschließlich an der allgemeinen Corona-Sorge liegen, sondern könne auch mit saisonalen Schwankungen zu tun haben. „Wir hoffen aber, dass sich die Situation langsam reguliert.“ Das Hotel hat unter anderem damit reagiert, zusätzliche Handdesinfektion zur Verfügung zu stellen, außerdem wurden die Mitarbeiter geschult. Weder beim Mühl-Vital-Resort noch beim Panoramic-Hotel, das sich ebenfalls in Bad Lauterberg befindet, gibt es durch Corona-Hysterie bislang wirtschaftliche Engpässe. Trotzdem hofft auch Matthias Seidel, Geschäftsführer im Apart-Familienhotel Panoramic, dass bald Normalität einkehre – und man es „als Erfahrung verbuchen“ könne für künftige Krisen. Die Befürchtungen der Gäste wirkten sich schon auf das Buchungsverhalten aus. „Tagungshotel sind allerdings primär betroffen.“

Im Hotel Englischer Hof in Herzberg macht sich die Corona-Krise durchaus bemerkbar: „Täglich kommen Stornierungen rein“, sagt Inhaber Dirk Wasmund. „Die Auslastung ist deutlich unter normal.“ Er schätzt den Rückgang auf 20 bis 30 Prozent ein. Besonders bei Geschäftsreisenden sei dies der Fall: „Die Firmen lassen ihre Leute nicht mehr reisen.“ So habe kürzlich eine Gruppe aus Österreich abgesagt. Im Hattorfer Hotel Landgasthof Trüter ist die Krise noch nicht so deutlich zu spüren: „Es hält sich in Grenzen“, antwortet Daniela Trüter-Franz auf die Frage nach Stornierungen, bestätigt aber Wasmunds Feststellung: „Es sind etwas weniger Geschäftsleute unterwegs.“

Die Reservierungschefin des Göttinger Hotels Astoria, Adelind Hanke, spricht von 120 Buchungen, die angemeldete Gäste nach der Absage der Hannover-Messe storniert haben. Pro Tag. Was neben den Buchungen auch verloren gehe, sei der besondere Messe-Preis, der in der Regel über den sonst üblichen Preisen liege. Umbuchungen für den Ausweichtermin Juli seien für das Astoria noch möglich, erklärt Hanke. Im Moment habe es nur Stornierungen gegeben, keine Umbuchungen. Der Verlust treffe das Haus „selbstverständlich“. Insgesamt versuche man aber sachlich und nüchtern mit dem Umstand umzugehen.

Von Stornierungen in erheblicher Größenordnung spricht der Inhaber des Göttinger Best Western Parkhotels Ropeter, Michael Baumann. Mit jedem Tag kämen neue Stornierungen hinzu, sagt er. „Und wir haben keine Möglichkeit, zu agieren“, verweist er auf das Ausgeliefertsein in eine Entwicklung, die nicht vorhersagbar ist in ihrer Dynamik. „Das ist eine außergewöhnliche Notsituation. Sie ist kräftezehrend, sie ist dramatisch“, der Hotelchef nimmt kein Blatt vor den Mund.

Corona wirke sich bereits seit drei Monaten auf den Geschäftsbetrieb aus. „Zu unseren Gästen zählen zahlreiche Geschäftsreisende und Tagungskunden“, erklärt Baumann. Die Frage, ob irgendwann das Geld zur Begleichung von Personal- und Betriebskosten ausgeht, sei keineswegs zu weit hergeholt. Alle Investitionen seien auf Halt gestellt. „Aufgeben ist für mich keine Alternative. Ich frage mich aber schon, ob sich die Verantwortlichen in Berlin über die Auswirkungen auf die Wirtschaft und gerade auf kleine und mittelständische Betriebe in ihrer ganzen Breite bewusst sind“, so der Hotelchef.

Lina Freund, Projektkoordinatorin Business Development bei der Freigeist & Friends GmbH & Co. KG informiert auf Nachfrage: „Aufgrund der Terminverschiebung der Hannover-Messe wurden alle hierfür getätigten Reservierungen storniert.“ Grundsätzlich habe die Verbreitung des Coronavirus natürlich negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in allen Betrieben. Zum Unternehmen gehören neben den Freigeist-Hotels das Hotel zum Löwen in Duderstadt, Restaurant, Café und Biergarten Graf Isang am Seeburger See und das Hardenberg-Burghotel. „Veranstaltungen, Geschäfts- und Freizeitreisen werden teilweise storniert oder verschoben und führen zu dementsprechend gravierenden Umsatzeinbußen. Das tägliche Anfragevolumen an neuen Reservierungen ist ebenso stark zurückgegangen“, erklärt Freund.

Branche betroffen

„Es wird die Häuser hart treffen, das ist so. Ich bin überzeugt, dass in Göttingen jedes Haus betroffen ist.“ Direkt mit der Absage der Messe kamen die Stornierungen, sagt die Mitarbeiterin eines Hotels, die ihren Namen aus innerbetrieblichen Hierarchiegründen nicht in der Zeitung lesen will. Das Einnahmeproblem werde zumindest durch die Verschiebung der Hannover-Messe auf Juli gedämpft.

Hart betroffen ist auch die Reisebranche. Corona beeinträchtige das alltägliche Geschäftsleben derzeit „erheblich“, schätzt der Göttinger Geschäftsführer des Reiseveranstalters Beluga-Reisen, Axel Becker, ein. So habe etwa Saudi-Arabien seine Grenzen bereits dichtgemacht für europäische Länder wie etwa Italien. „Ich befürchte das auch bald für Deutschland.“ Von deutscher Seite würden Verhandlungen mit zahlreichen Leistungsanbietern weltweit laufen: „Weil wir direkt in den Ländern buchen.“

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Göttingen des Gaststättenverbandes Dehoga, Olaf Feuerstein, hatte am 9. März alle 141 Mitgliedsunternehmen zu einem Gespräch eingeladen. Sein Fazit: „Man hat gemerkt, wie betroffen die Branche ist. Ich habe keinen Hotelier gesprochen, der keine Probleme hat.“

