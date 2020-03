Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD Thüringen, steht 2019 beim Parteitag der AfD in Braunschweig. Nun haben ihn zwei Landtagsabgeordnete zu einem „Niedersachsenabend“ bei Hannover eingeladen.

Rechtsstreit um Höcke-Auftritt in Niedersachsen

Der geplante Auftritt des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke in Niedersachsen schlägt nun auch juristisch Wellen. Am 19. März will das Amtsgericht Wennigsen über einen Antrag auf einstweilige Verfügung verhandeln, mit der die Veranstaltung gesichert werden soll. Das teilte das Landgericht Hannover mit.

Zu einem „Niedersachsen-Abend“ am 15. April hatten die niedersächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Peer Lilienthal und Stephan Bothe Höcke sowie den niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Jens Kestner eingeladen. Die Landesvorsitzende Dana Guth, die als Höcke-Gegnerin gilt, soll nach internen Querelen ein Grußwort halten.

Beim Planen der Veranstaltung hatten die Abgeordneten vorsichtshalber zwei Orte ins Auge gefasst. Einer davon: der „Zechensaal“ Barsinghausen. Dessen Betreiber-GmbH hatte den Mietvertrag laut Gericht allerdings außerordentlich gekündigt, nachdem man erfahren habe, dass als Redner unter anderem Höcke auftreten solle. Dies sei bei Anmietung bewusst verschwiegen worden. Es sei lediglich von einer Privatveranstaltung die Rede gewesen. Höcke gilt als Schlüsselfigur des rechtsnationalen „Flügels“ in der AfD. Lilienthal dagegen hat beantragt, den Vermieter als gemeinnützigen Betreiber des „Zechensaals“ zur Durchführung einer Parteiveranstaltung zu verpflichten. „Höcke ist natürlich eine besondere Persönlichkeit“, sagte Lilienthal unserer Zeitung. Der Abend sei aber ausdrücklich keine Flügel-Veranstaltung, es gehe auch nicht um einen Rechtsruck, hatte Lilienthal schon Mitte Februar betont. Eingeladen sei er zu den Vorgängen im Thüringer Landtag. Unabhängig vom juristischen Tauziehen könnte allerdings auch das Corona-Virus den Auftritt Höckes noch verhindern. „Wir machen uns schon Gedanken“, sagte Lilienthal. Verschärfe sich die Lage, werde man die Veranstaltung sicher absagen. Bisher sollen rund 300 Anmeldungen vorliegen.