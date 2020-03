Personalisierte Krebstherapie sorgt für weniger Nebenwirkungen

Der Weg in die Pathologie führt eine Treppe hinab, in den Keller eines Gebäudes an der Celler Straße. Professor Dr. Horst Hannig geht den schmalen Gang entlang und betritt das Labor, das gefüllt ist mit Computern, Mikroskopen, hochsensiblen Geräten. Der Leiter des Labors deutet auf einen großen, unscheinbaren Kasten mit Monitor, er steht für die Zukunft der Krebsdiagnostik.

Während in einem anderen Trakt des Städtischen Klinikums Patienten auf ihre Behandlung warten, untersucht Hannig mit seinem Kollegen Dr. Jens Christmann unter anderem, wer aufgrund der genetischen Beschaffenheit seines Tumors für eine zielgerichtete Therapie in Frage kommt.

Krebs ist in der Regel eine genetische Krankheit. Immer mehr Mutationen oder Genfusionen werden derzeit entdeckt, die Einfluss auf die Therapie der jeweiligen Erkrankung nehmen. Und das birgt enorme Chancen: Während die Chemotherapie unselektiert alle sich teilenden Zellen angreift, wirken die neuen Medikamente gezielt gegen spezifische Veränderungen im Tumors .

Ein weiterer Vorteil: Sie haben deutlich weniger Nebenwirkungen. Die Therapie ist umso erfolgreicher, je passgenauer sie zugeschnitten ist. Und hier kommt das Team von Dr. Hannig ins Spiel: „Es geht darum, die Tumormerkmale so schnell und so präzise wie möglich zu bestimmen“, erklärt er.

Tatsächlich kommt das Verfahren „Next Generation Sequenzing“ (NGS) einer Revolution in der Diagnostik gleich. Die Technologie ermöglicht es den Spezialisten, verschiedene Veränderungen im Erbgut mit nur einem einzigen Test nachzuweisen. Bei den sonst üblichen Standardmethoden müssen in der Regel mehrere diagnostische Verfahren kombiniert werden, um alle Informationen über die genetische Beschaffenheit des Tumors zu ermitteln. Das hat wesentlich länger gedauert, die behandelnden Onkologen konnten nicht zeitnah mit der Therapie beginnen. „Zudem ermöglicht das neue Verfahren ein deutlich weiteres Blickfeld“, erläutert Hannig. Bei der klassischen Methode werden vier Gene analysiert, bei NGS sind es 43.

Rund 500 Proben im Jahr untersucht sein Team im Klinikum mit Hilfe dieser Methode. Sie werden in Datenbanken abgeglichen, die viele Millionen an Gen-Schnipseln sortieren und untersuchen, wo es Abweichungen vom Referenz-Genom gibt. „Mit der Technologie kann man Muster erkennen, die wir sonst nicht gesehen haben“, sagt Jens Christmann, stellvertretender Laborleiter. Und sie entwickle sich laufend weiter, da die Software mit immer mehr Datensätzen gefüttert wird. Derzeit wird die Methode im Klinikum vor allem bei Lungenkrebs-Patienten angewandt: Bei dieser Krebsart haben Forscher in mehreren Genen Veränderungen gefunden, die direkt behandelbar sind. Die Ärzte können also zielgerichteter vorgehen. In der Tumorkonferenz entscheiden Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen, ob ein Patient für das neue Verfahren in Frage kommt. Bei Rauchern zum Beispiel ist das Karzinom in der Regel nicht auf eine gezielt therapierbare Gen-Mutation zurückzuführen. Lungenkrebs zählt weltweit zur häufigsten Ursache für Tod durch Krebs; die durchschnittliche Lebenserwartung liegt im fortgeschrittenen Stadium trotz Chemotherapie unter 1,5 Jahren.

Aber auch bei anderen Krebsarten entwickeln sich zunehmend zielgerichtete Therapien: Es könne also davon ausgegangen werden, dass die NGS-Methode am Klinikum künftig nicht nur bei Lungenkrebs-Patienten eingesetzt wird, sagt Hannig. Zudem könnte das Verfahren in der Prävention eine immer wichtigere Rolle spielen. Denn man kann ebenfalls untersuchen, welches Risiko ein Patient hat, an einer bestimmten Krebsart zu erkranken – und mit entsprechenden Therapien frühzeitig einlenken.

Allerdings wirft die neue Methode auch ethische Fragen auf. Denn bei der Gen-Analyse erhalten Ärzte vielfältige Informationen über ihre Patienten. „Auch solche, die mit der aktuellen Erkrankung nichts zu tun haben“, sagt Hannig. Möglich sei zum Beispiel, dass Gen-Veränderungen gefunden werden, deren Bedeutung man noch gar nicht abschätzen könne.

Was fängt man mit diesem Wissen an? Oder Mutationen, die zwar Krebs auslösen können, aber nicht immer bricht zwangsläufig eine Krankheit aus. Wie lebt es sich dann mit der ständigen Sorge, erkranken zu können? Wie gehen Angehörige mit dieser Information um? „Es gibt auch ein Recht auf Nicht-Wissen“, gibt Hannig zu Bedenken.

Damit sich Patienten über mögliche Folgen der Gen-Analyse im Klaren sind, geht der NGS-Methode also auch immer eine intensive Beratung voraus. Und noch etwas macht Hannig deutlich. Als bekannt wurde, dass es die neuartige Methode im Klinikum gibt, bekamen die Ärzte Zuschriften von zahlreichen Krebspatienten, die Hoffnung schöpften. „Doch Wunder kann man nicht erwarten“, betont er. „Selbst wenn bestimmte Gen-Mutationen über die Methode gefunden werden, heißt das noch nicht, dass es dagegen bereits eine zielgerichtete Therapie gibt.“ Da habe die Forschung noch einen weiten Weg vor sich.