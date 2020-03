Corona: Abi-Notfallpläne in Niedersachsen – früher Osterferien?

Die schriftlichen Abiturprüfungen in Niedersachsen sollen am 17. April beginnen, mündliche Nachprüfungen könnte es bisher regulär bis zum 1. Juli geben (Symbolbild).

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das niedersächsische Kultusministerium Notfallpläne für die bevorstehenden Abiturprüfungen vorbereitet. Die Schulen würden darüber in Kürze informiert, sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag.

Coronavirus: Koalition in Niedersachsen erwägt verlängerte Osterferien

Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, erwäge die Koalition in Niedersachsen, den Beginn der Osterferien vorzuziehen. Über Diskussionen in der Koalition hatte unsere Zeitung berichtet. Der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling plädierte für Schulschließungen von Montag an. Auch die Hochschulen müssten geschlossen werden. Das Kultusministerium erwog offenbar als letzten Schultag zunächst den 20. März. Mittlerweile gilt auch ein früherer Beginn, nämlich Schließung ab dem 16. März, als denkbar. Das hatte nach Informationen unserer Zeitung am Donnerstag der neue Corona-Krisenstab des Landes entschieden. Eine endgültige Entscheidung der Regierung gibt es aber offenbar noch nicht. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) waren am Donnerstag zu Beratungen in Berlin. Unter anderem müssen Auffanglösungen für Eltern gesucht werden, die keine Betreuung der Kinder sicherstellen können.

Notfallplan sieht Stufenkonzept für Abiturprüfungen vor

Die schriftlichen Abiturprüfungen in Niedersachsen sollen am 17. April beginnen, mündliche Nachprüfungen könnte es bisher regulär bis zum 1. Juli geben. Für Änderungen gibt es einen Notfallplan, der ein Stufenkonzept vorsieht. Das Konzept berücksichtigt den Ausfall einzelner Schüler, einzelner Schulen oder auch aller Schulen. Je nach Szenario könnten auch einzelne Prüfungstermine verschoben werden. Der Ministeriumssprecher betonte: „Selbstverständlich werden Lösungen gefunden, die jedem Prüfling die Teilnahme an den Abschlussprüfungen ermöglichen.“ dpa/red

