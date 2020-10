Corona in Osterode: Ein Überblick über die Situation vor Ort

Osterode. Die Krankheit Covid-19 bestimmt die Nachrichten. In einer FAQ zum Coronavirus in Osterode und Umgebung stellen wir eine Übersicht bereit.

Das Coronavirus greift um sich, in vielen Ländern der Welt sind Menschen erkrankt. Auch in Deutschland mehren sich die Fälle, so wie im Landkreis Göttingen und den Gemeinden im Altkreis Osterode. Die aktuellen Entwicklungen seit dem letzten Update und allgemein Wichtiges lesen Sie in Fettschrift.

Wie viele Corona-Fälle gibt es in Osterode und Göttingen?

Am 16. Oktober waren 53 Personen (zuvor: 35) im Landkreis Göttingen am Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen im Landkreis liegt derzeit bei 1.560 (zuvor: 1.530). Von der Infektion genesen sind wieder 1.423 Personen, 84 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der statistische Richtwert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage lag am 16. Oktober bei 15,26 (zuvor: 8,85).

Die Gefahr durch SARS-CoV-2 ist nicht gebannt. In Hattorf gab es nach einer privaten Feier mehrere Corona-Infektionen. Der Landkreis Northeim ist Corona-Hotspot – die aktuellen Regeln. Dazu unser Hintergrundbericht: Hotspot Northeim- Staatsanwaltschaft befasst sich mit Bibelschule. Und: Die Lage in Duderstadt und Goslar. Der Weihnachtsmarkt 2020 in Osterode wird abgesagt und Gastwirten droht Bußgeld für Falschangaben auf Corona-Listen. Derzeit geht der Grippe-Impfstoff aus – die Patienten sind verärgert. Wie sich Corona, Grippe und Erkältung unterscheiden lassen. Diese Maßnahmen haben Merkel und die Länder nach langen Verhandlungen beschlossen. Außerdem: Corona-Tests sollen Maskenpflicht während der Geburt aufheben und Bei Erkältung- Krankschreibung per Telefon wieder möglich. Im Corona-Testzentrum Göttingen kann man Termine für einen Abstrich auch online buchen. Das Krankenhaus ergreift Maßnahmen: Keine Besucher aus Corona-Hotspots in Uniklinik Göttingen Eine Hausarzt-Praxis hat auch in Bilshausen ein Testzentrum mit Drive-in eingerichtet.

Es folgen weitere Meldungen.

Prof. Helmut Eiffert spricht im Interview über die Möglichkeit einer zweiten Corona-Welle durch Urlauber, Herdenimmunität und die Virus-Spätfolgen. Aber er sagt auch: Bakteriologe- Ein Corona-Test nach Rückkehr gibt keine Sicherheit Lesen Sie hier: Steigende Zahlen – Wo neue Corona-Hotspots wachsen Die Behörden schlagen Alarm: Zweite Corona-Welle? „Auf uns rollt ein riesiges Problem zu“ Etwa gab es einen Corona-Ausbruch in Clausthal-Zellerfeld: Corona-Ausbruch in Studentenwohnheim in Clausthal-Zellerfeld Unsere Interaktive Karte zeigt die Auslastung deutscher Kliniken. Außerdem in der Karte: Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich.

Das bisherige Infektionsgeschehen im Kreis Göttingen

Am 5. Oktober wurde bekannt, dass es einen Corona-Fall am EMA-Gymnasium in Herzberg gegeben hat – 90 Personen mussten in Quarantäne. Die Befunde eines anschließenden Reihentests waren jedoch durchweg negativ. Am 22. Juni war im Landkreis Göttingen erstmals der kritische Wert von 50 überschritten worden. Was das bedeutete, Der Corona-Richtwert bereitete Osteroder Urlaubern Sorgen. Hotspots, Lockdown, Schlachter: Wichtige Fragen und Antworten zum Geschehen in der Region im Sommer. Grund für den erheblichen Anstieg seit dem 18. Juni war ein erneuter Ausbruch in einem Göttinger Wohnkomplex. Etwa 100 Personen waren hier positiv getestet worden, die Stadt verhängte eine Bei einer Routine-Untersuchung war das Virus bei zwei Anwohnerinnen festgestellt worden, Auch im Grenzdurchgangslager Friedland gab es einen Ausbruch. Im Sommer hatte sich die Lage im Landkreis Göttingen zunächst entspannt.

Bei einem vorigen Corona-Ausbruch im Göttinger Iduna-Zentrum sollten Hunderte Personen in Quarantäne, darunter auch mehrere Schulklassen. Der Grund für den Ausbruch waren nach Informationen der Stadt private Feiern. Die jedoch über eine falsche Darstellung. Der Krisenstab beschloss verschiedene Maßnahmen: Im Mannschaftssport und in einem Freibad Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte dazu: „Die aktuellen Häufungen sind einfach Pech“.

Was ändert sich jetzt wegen des Coronavirus?

Im Landkreis Göttingen gab es im Mai Änderungen bei den Maßnahmen: Seit 25. Mai dürfen Freibäder wieder öffnen, jedoch mit Einschränkungen. Die DLRG warnt unterdessen vor unbewachten Badestellen. Seit 8. Juni ist es auch Hallenbädern in Niedersachsen wieder gestattet, zu öffnen – das Für die aktuell geltenden Vorschriften hat die Stadt Göttingen eine Übersicht zusammengestellt.

Seit 27. April gilt in Niedersachsen eine Maskenpflicht im Nahverkehr und Handel. Lesen Sie dazu: Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Maskenpflicht Was Betroffene von den ersten Lockerungen hielten: Das sagen Bürger zu den teilweise gelockerten Corona-Regeln Außerdem: darüber sind Experten uneins.

Wie sollte ich mich in der Corona-Krise verhalten?

Bund und Länder haben Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen. Dabei ist auch jeder Einzelne gefragt, das eigene Verhalten anzupassen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im eigenen Zuhause, ob in Quarantäne oder nicht. „Mit Abstand, mit Maske und mit maximal zwei Haushalten wäre das so wohl nicht passiert“ – Bei früheren Pandemien, etwa der Hongkong-Grippe, ging man anders mit der Situation um. Wie geht es weiter mit der Pandemie? Experte im Interview

Jeder kann in dieser Situation mit gutem Beispiel vorangehen, unabhängig in welchem Rahmen. Generell gilt: Hände oft und mindestens 20 Sekunden lang mit Seife waschen – das tötet das Virus. Außerdem: in die Armbeuge husten und niesen, nicht ins Gesicht fassen, Abstand zu anderen Menschen halten, Alltagsmasken tragen. Eine beunruhigende Nachricht vom Giftnotruf- Kinder trinken vermehrt Desinfektionsmittel Vorsicht: Nach dem Corona-Shutdown kann es zu einer Verkeimung des Trinkwassers kommen.

Darüber, – vor dem Virus, aber ebenso vor den Folgen für die Gesellschaft –, spricht der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow im Interview. Aufgrund der kürzlich hohen Infektionszahlen im Landkreis Göttingen sollte man vor der Urlaubsreise im Hotel anrufen und nach dem weiteren Vorgehen fragen: Werden Urlauber aus dem Landkreis Göttingen abgewiesen?

Was mache ich, wenn ich glaube am Coronavirus erkrankt zu sein?

Auf keinen Fall sollte man einfach in die Arztpraxis gehen oder ein Testzentrum ohne Anmeldung aufsuchen. Weiterhin gilt: Bei einem Verdacht auf eine Infektion zunächst beim Hausarzt anrufen. Dort bekommt man einige Fragen gestellt und der Arzt entscheidet über das weitere Vorgehen. Zeitweise trauten sich Patienten nicht mehr in die Arztpraxen – die Angst ist unbegründet. Ebenso gilt: Keine Angst vor dem Besuch des Zahnarzts wegen Corona

Ein Test auf Corona findet üblicherweise nur auf ärztliche Empfehlung hin statt. Außerhalb der Sprechzeiten wendet man sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117. Der Notruf 112 ist nur für Notfälle gedacht, dazu zählt aber natürlich auch hohes Fieber. Genesene berichten: So verlief die Krankheit bei uns. Göttinger Forscher untersuchen derweil: Macht eine überstandene Infektion immun und wenn ja, wie lange? Denn: Corona-Infizierte sind später nicht zwingend immun Und wie gut funktioniert unsere Krankenversorgung? Uniklinik- Rechnen mit nächster Coronawelle im Herbst, Winter

Was passiert, wenn ich mich nicht an die geltenden Regeln halte?

Die Einhaltung der Regeln werde sehr konsequent durchgesetzt, teilte die Landesregierung mit. Verstöße werden unmittelbar mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet, schwere Verstöße werden strafrechtlich verfolgt und können sogar Freiheitsstrafen nach sich ziehen. Bei fehlendem Abstand drohen zum Beispiel 150 Euro Strafe: Das ist der Corona-Bußgeldkatalog. Eine repräsentative Umfrage ergab: 44 Prozent der Bürger glauben- „Politiker halten Infos zurück“

Was ist mit Events und Sport?

Volksfeste aller Art ungeachtet der Teilnehmerzahl bleiben wohl bis Ende August untersagt. Das gilt ebenfalls für Großveranstaltungen ab 1.000 Menschen. Seit Juli dürfen aber Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern stattfinden. Die Obergrenze für Teilnehmer von Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen wurde auf 50 erhöht. Weitere Informationen zu den aktuellen Regelungen in Niedersachsen und den anderen Bundesländern finden Sie hier.

Wo finde ich als Unternehmer Hilfe?

Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen WRG ist unter Telefon 0551/5254980 für Kunden erreichbar. Auf ihrer Website stellt sie außerdem Informationen und Links für Unternehmer bereit. Für Gewerbetreibende bietet der Fachbereich Ordnung der Stadt Göttingen unter 0551/400-2767 zeitweise eine Hotline zu Fragen rund um die Notfallerlasse des Landes. Auch die Kommunen befinden sich in finanzieller Bedrängnis: „Die Finanzkrise war hiergegen harmlos.“

Wo kann ich mehr erfahren?

13.883 Corona-Infizierte in Niedersachsen – 645 Tote

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Göttingen ist momentan eingestellt. Grund sei eine geringe Nachfrage.