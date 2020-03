45 Corona-Fälle am Donnerstag in Osterode und Göttingen

Das neuartige Coronavirus hat weitere Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen infiziert: Inzwischen sind 45 Frauen und Männer betroffen; 16 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 29 im Landkreis zu dem auch der Altkreis Osterode zählt. Das meldete die Stadtverwaltung Göttingen am Donnerstagabend. Mittwoch waren 32 Infektionen bekannt.

Damit besonders gefährdete Personengruppen wie alte oder chronisch kranke Menschen vor einer Infektion geschützt werden, gelten in Stadt und Landkreis umfangreiche Maßnahmen, die je nach Lage angepasst werden. Es wird an die Bevölkerung appelliert, diesen Maßnahmen zu folgen und sie ernst zu nehmen. Auch wenn das derzeit angenehme Frühlingswetter verlockend ist, sich in Parks oder am See zu treffen und die Sonne zu genießen: Zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer gilt es, direkte Kontakte untereinander zu vermeiden, Abstand zu halten und möglichst zu Hause zu bleiben, ruft die Verwaltung auf.

Die Polizei will die Regelungen jetzt kontrollieren und konsequent umsetzen.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort