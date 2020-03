Corona: Betrüger im Netz, am Telefon und vor der Tür

Sie trugen Schutzanzüge und Mundschutz, versuchten sich so als vermeintliche Mitarbeiter des örtlichen Gesundheitsamts Zutritt zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen: Das Vorgehen von Betrügern im Landkreis Nienburg sorgte für Kopfschütteln. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte am Donnerstag vor den Betrügern.

„Das war besonders dreist“, sagte Katrin Gladitz, Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen, unserer Zeitung. Doch es handelt sich nur um die Spitze des Eisbergs. Gerade jetzt, wo viele sich Sorgen um das Coronavirus machen, treten vermehrt Betrüger auf den Plan, sagte Gladitz. „Diese suchen immer nach Ängsten in der Bevölkerung. Corona löst derzeit natürlich die größten Sorgen aus. Die Betrüger sind kreativ.“

Das LKA warnt vor fünf Maschen der Betrüger derzeit besonders:

Die Fakeshops

Das LKA hat seit Ende Februar einen Fakeshop im Blick. Bisher gelang es den Beamten noch nicht, die Betrüger zu ermitteln. „Wir warnen vor einem Fakeshop, der im Namen einer in unter anderem in Niedersachsen ansässigen Firma Spammails verschickte und immer noch versucht, über den Webshop Schutzmasken gegen die Corona-Viren zu verkaufen.“, sagte Gladitz. Unter pharmacyfirstgmbh.com bestehe dieses Angebot leider immer noch. „Bisherige Kontaktaufnahmen zum Provider waren nicht erfolgreich“, erklärte Gladitz.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Im Homeoffice

Die Microsoft-Support-Masche ist schon seit mehreren Jahren aktiv. Auch wenn die Polizei immer wieder entsprechende Callcenter ausfindig machen konnte, gibt es weitere Täter. „Nun haben sich die Täter auf Corona und die vielen Mitarbeiter eingestellt, die derzeit im Homeoffice arbeiten“, so Gladitz. Mit Rufnummern wie zum Beispiel 003490865519 versuchen die Täter demnach auf englisch mit indischem Akzent, die Angerufenen dazu zu bewegen, eine Fernwartung zu installieren. Gladitz wendet sich an Unternehmen in Niedersachsen: „Hier sollten Sie Ihre Mitarbeiter, die sich derzeit im Homeoffice befinden, über die aktualisierte Gefahr informieren.“

Gefahr an der Haustür

Falsche Polizisten sind in den letzen Jahren immer wieder massiv per Telefon, aber auch vor den Haustüren in ganz Deutschland unterwegs. Gladitz: „Nun wird diese Masche auch in Bezug auf Corona ausgebaut. Die Täter geben vor, von der Polizei oder vom Gesundheitsamt zu sein. Man müsse angeblich einen Abstrich machen oder man werde angeblich unter Quarantäne gestellt.“ Echte Mitarbeiter der Gesundheitsämter und auch Polizisten würden sich ausweisen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Der Enkeltrick

Auch der bekannte Enkeltrick wurde laut LKA an Corona angepasst. Nun behaupten die Täter, die sich gern am Telefon gegenüber älteren Menschen als Enkel, Freunde oder sonstige Angehörige ausgeben, dass sie finanzielle Hilfe bezüglich einer Krankenhausbehandlung aufgrund von Corona benötigen. Auch angebliche Ärzte, die vorweg oder hinterher anrufen, sollen die Behauptung bestärken.

Fakenews

Das LKA weist auch auf viele Falschmeldungen hin, die besonders in den sozialen Medien kursieren. „Egal, ob Nachrichten, die über Whatsapp massiv weitergeleitet oder über Facebook geteilt werden, seien Sie immer skeptisch, wenn der Absender nicht bekannt ist“, sagte Gladitz. Die Nachrichten solle man nicht unüberlegt und unkontrolliert teilen. Das verunsichere gerade jetzt die Bürger nur unnötig. Gladitz appellierte, nur offiziellen Stellen und seriösen Medien zu trauen.

Die Polizeidirektion Braunschweig erklärte auf Anfrage, dass die neuen Phänomene so zwischen Harz und Heide noch nicht beobachtet wurden. Das sei aber nur eine Frage der Zeit, erklärte Sprecher Thorsten Ehlers. „Wir nehmen das in den Blick“, sagte er. Ehlers ist sich ziemlich sicher: „Es werden immer mehr Betrüger auf den Corona-Zug aufspringen. Das ist zu befürchten.“ Den Fall in Nienburg bezeichnete er als „besonders perfide“.

1262 fälle von coronavirus sind in niedersachsen bestätigt Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

1262 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt