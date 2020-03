Bad Bentheim: Polizei löst Geburtstagsparty mit 20 Gästen auf

Die Bad Bentheimer Polizei hat am Sonntagmittag eine „Corona-Geburtstagsparty“ mit 20 Gästen aufgelöst. (Symbolbild)

Eine Geburtstagsfeier trotz der Coronavirus-Pandemie hat in Bad Bentheim die Polizei auf den Plan gerufen. Am Sonntagmittag haben Polizeibeamte eine Geburtstagsparty mit etwa 20 Menschen aufgelöst, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Bad Bentheim: Polizei löst Geburtstagsparty auf – Feiernden drohen empfindliche Strafen

Die Veranstaltung sei ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Grafschaft Bentheim sowie gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Feiernden müssten nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Bundesweit sind am Sonntag Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten worden. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Die verschärften Regeln sollen für mindestens zwei Wochen gelten. dpa