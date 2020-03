Niedersachsen – Weil: Keine Lockerung von Corona-Regeln in Sicht

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen Besonnenheit angemahnt. Diese Diskussion komme „zu früh“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir können gar nicht über Lockerungen reden, wenn wir nicht einen wesentlichen Rückgang bei den Infektionsfällen feststellen.“ Klar sei aber, dass man das gesellschaftliche Leben nicht auf Dauer „tiefkühlen“ könne.

Corona-Krise in Niedersachsen: Weil und Pistorius mit unterschiedlichen Aussagen zu Lockerung der Regeln

Nach den Osterferien würden Bund und Länder über die aktuell geltenden Maßnahmen beraten, sagte Weil. Selbst wenn dann erste Lockerungen beschlossen würden, dürfe man sich nicht vorstellen, dass das Virus „besiegt“ wäre. Man sei noch dabei, das Gesundheitswesen auf die bevorstehenden „riesengroßen Herausforderungen“ einzustellen. Es werde allenfalls stufenweise Lockerungen der aktuellen Lebenseinschränkungen geben, betonte Weil.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte dagegen, er wolle die Beschränkungen wegen der Corona-Krise nur so lange aufrechterhalten, wie es unbedingt nötig ist. „Ich verspreche: Sobald es irgendwie geht, werden wir die Beschränkungen wieder schrittweise aufheben“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Menschen hielten sich an die Auflagen und seien insbesondere in den vergangenen Tagen sehr vernünftig damit umgegangen. Die Polizei schreite äußerst selten ein.

NBank teilt mit: Online-Beantragung für Corona-Hilfen nun angelaufen

Die zunächst von Serverproblemen ausgebremste Online-Beantragung der Corona-Hilfen für Unternehmen in Niedersachsen ist unterdessen angelaufen. Zumindest eingeschränkt war das Kundenportal der landeseigenen Förderbank NBank am Freitagmorgen verfügbar. „Um die Funktionsfähigkeit des Portals zu gewährleisten, haben wir den Zugang auf eine Anzahl an maximalen Nutzern eingeschränkt“, teilte die Bank mit. Erste Bewilligungen seien schon erfolgt, womit erste Geldzahlungen im Laufe des Tages erfolgen dürften.

Eigentlich sollten bereits am Mittwoch unmittelbar nach der Freigabe des 4,4 Milliarden Euro schweren Hilfspakets durch den Landtag erste Anträge möglich sein. Danach aber kam es zu 250 000 Aufrufen der Homepage, was die Server überlastete.

Kultusminister Tonne: Abi-Prüfungen in Niedersachsen sollen stattfinden

Laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sollen die Abiturprüfungen wenn möglich stattfinden. Wie Tonne am Freitag ankündigte, sollen sie um drei Wochen verschoben werden. Beginn wäre dann der 11. Mai. Der Unterricht begänne für Abiturienten am 20. April. Auch die Prüfungen der Sekundarstufe I sollen stattfinden. Falls die Corona-Entwicklung Prüfungen nicht zulässt, sollen die Abschlüsse auf Basis der bisherigen Benotung vergeben werden. Ein weiteres Verschieben schloss Tonne aus. dpa/ah