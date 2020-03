Kunde spuckt Marktleiter in Bad Sachsa ins Gesicht

Erst wild herumgepöbelt, dann bewusst den Marktinhaber bespuckt: Im Edeka-Markt von Torsten Schwarz in Bad Sachsa spielten sich am 25. März Szenen ab, die der Inhaber, sein Team aber auch viele Kunden schockierten – und die auch ein rechtliches Nachspiel haben werden.

Torsten Schwarz erstattete bei der Polizei Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gegen den noch unbekannten Täter. Allerdings sei solchen ein Verhalten die absolute Ausnahme. Die absolute Mehrheit der Kundinnen und Kunden lobe die Arbeit des Teams und insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen.

Schimpftirade gestartet

Diese waren am 25. März auch der Auslöser: Gegen 12 Uhr war Torsten Schwarz gerade dabei, mit einem Mitarbeiter vor dem Markt dabei die desinfizierten Einkaufswagen an die Kunden weiterzugeben, ehe diese eintreten können. Der unbekannte Mann wollte dies nicht einsehen und nahm – „nachdem er meinen Mitarbeiter und mich mehrfach unter der Gürtellinie beschimpft hatte“ – letztlich doch den Wagen. Auch im Markt angekommen beruhigte der Mann sich nicht, beschimpfte weiterhin Umherstehende.

Torsten Schwarz ging daraufhin in den Markt, erklärte das er von seinem Hausrecht Gebrauch mache und forderte den Unbekannten auf, den Markt zu verlassen. Schwarz erklärte ihm, dass er die Polizei rufen werde, worauf der Mann sich ihm dann näherte, dabei beleidigte und schließlich ins Gesicht hustete. „Ich spürte die Tröpfchen überall im Gesicht, ein wirklich beunruhigendes Gefühl.“ Der Mann verließ daraufhin den Markt, sein Auftritt war aber nicht beendet: Mit dem Auto hielt er kurz darauf vor dem Eingang an, ließ die Scheibe hinunter und drohte Torsten Schwarz, der, nachdem er sich desinfiziert hatte, wieder mit seinem Mitarbeiter Wagen ausgab, massiv. „Für all dies Verhalten habe ich mehrere Zeugen.“

Anzeige online aufgegeben

Der Kaufmann rief daraufhin die Polizei an, die ihn fragte, ob er auch online seine Anzeige aufgeben könne. „Mir wurde kurz gesagt was ich machen musste, und am Ende habe ich die Anzeige komplett mit Angabe der Zeugen, Täterbeschreiben und Kennzeichen dessen Wagens online aufgegeben. Das hat gut funktioniert, das System ist einfach zu bedienen“, fasst er seine Eindrücke zusammen.

Dass solch ein Verhalten aber eine absolute Ausnahme ist, betont Torsten Schwarz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die meisten Kundinnen und Kunden zeigen großes Verständnis, loben das Team für die Arbeit.“

Tränen in den Augen

An der Kasse wurden Schutzwände installiert. Foto: Privat

Zum Teil sogar so, dass es dem Inhaber in diesen Tagen öfters Tränen in den Augen standen. Am Samstagmorgen zum Beispiel habe ein Kunde über die Funkanlage des Marktes eine Durchsage an das Team gerichtet. „Er hat sich bedankt bei uns für unsere Mühen und den Einsatz, ein absoluter Gänsehautmoment“, wie Schwarz bewegt erklärt.

Generell gebe es viele kleine Gesten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Tagen: „Wir hören viele aufmunternde Worte und es gibt sogar kleine Geschenke an uns.“

Schutzmasken gespendet

Aber auch der Zusammenhalt der Einwohner aus Bad Sachsa zeige sich in diesen Tagen. Beispielsweise von der Zahnarztpraxis Ralf Breier habe man einen großen Satz Schutzmasken für das Team geschenkt bekommen. Apotheker Dr. Michael Wedler habe weiterhin unterstützt, dass man einen großen Satz Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel schnell habe ordern können.

„Die Krise schweißt die Menschen doch eindeutig zusammen, es ist schön so etwas zu erleben“, beschreibt Schwarz seine Eindrücke. Daran könne auch der Vorfall am 25. März nichts ändern. „Das war ein blöder Einzelfall.“

Corona in Osterode: Ein Überblick über die Situation vor Ort