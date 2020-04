Coronavirus: 208 Menschen im Landkreis Göttingen infiziert

In einem Testlabor.

208 Frauen und Männer sind nach aktuellem Stand (Dienstag, 31. März, um 9.21 Uhr) von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen. 52 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 156 im weiteren Kreisgebiet. Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis Goslar ist auf 61 gestiegen. Vier Personen werden im Krankenhaus behandelt, eine Person ist im Krankenhaus verstorben. Zwölf Personen mit bestätigter Infektion gelten als geheilt.

Im Altkreis Osterode (Städte Osterode am Harz, Bad Lauterberg im Harz, Herzberg am Harz und Bad Sachsa sowie Samtgemeinde Hattorf am Harz und Gemeinden Bad Grund (Harz) und Walkenried) gibt es aktuell 118 Fälle.

Deutlicher Anstieg der Fälle im Altkreis Osterode

Auffällig sei ein massiver Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Altkreises Osterode in den vergangenen Tagen. Das ist nach Auffassung des Landkreises im Wesentlichen auf das Corona-Geschehen in einem Alten- und Pflegeheim mit angeschlossenem ambulanten Pflegedienst zurückzuführen: Nachdem bei einer Person im Pflegeheim eine Infektion nachgewiesen wurde, mussten innerhalb kurzer Zeit sämtliche Beschäftigte und Bewohner der Einrichtung auf das Coronavirus getestet werden.

„Das war möglich, weil die Universitätsmedizin Göttingen kurzfristig Kapazitäten zur Verfügung gestellt hat, um die Proben auszuwerten“, erklärt Kreisrätin Marlies Dornieden. „Nur so konnten die Betroffenen schnell identifiziert und entsprechende Maßnahmen wie Quarantäne und Separierung von Nicht-Infizierten umgesetzt werden“, macht sie deutlich. Sie dankt der UMG und der Kassenärztlichen Vereinigung KVN, die die Tests am Wochenende durchgeführt hat, ausdrücklich.

Auch der Stab der Stadt Göttingen lobt die gute Zusammenarbeit und das hohe Engagement aller Beteiligten in dieser Situation. „Es gab zahlreiche positive Befunde. Darauf konnte der Stab des Landkreises unmittelbar reagieren und schon über das Wochenende auf gesicherter Datenbasis aktiv werden, Schutzausstattung organisieren, Ersatz-Pflegekräfte akquirieren und organisatorische Schutzmaßnahmen in der Einrichtung begleiten“, erläutert Kreisrätin Dornieden, Leiterin des Stabes des Landkreises.

Die weiteren Zahlen im Landkreis

Im Gebiet des Altkreises Duderstadt (Stadt Duderstadt, Samtgemeinde Gieboldehausen) inklusive der kompletten Samtgemeinde Radolfshausen sind sechs der infizierten Personen gemeldet.

Im Gebiet des Altkreises Hann. Münden (Stadt Hann. Münden, Samtgemeinde Dransfeld und Gemeinde Staufenberg) gibt es 17 Fälle. Im Bereich des früheren Altkreises Göttingen (Flecken Bovenden, Gemeinden Rosdorf , Gleichen und Friedland – ohne Stadt Göttingen) sowie des Fleckens Adelebsen sind 12 infizierte Personen gemeldet. Bei drei weiteren Personen ist der Wohnort noch nicht erfasst.

Aus Gründen des Datenschutzes sei eine konkrete Nennung der Wohnorte der betroffenen Personen nicht möglich, eine grobe geografische Verteilung könne nach Altkreisen aufgezeigt werden. Diese Zuordnung sei seit der Verwaltungsstrukturreform in den 1970er-Jahren beziehungsweise der Kreisfusion im Jahr 2016 zwar überholt, im Sprachgebrauch aber vielfach noch geläufig. Sie werde hier näherungsweise verwendet, teil der Landkreis mit.

Allgemeine Hinweise zum Thema Coronavirus

Für Fragen und Hinweise zum Thema Coronavirus haben Stadt und Landkreis Göttingen ein Bürgertelefon eingerichtet: Telefon 0551 70 75-100. Es ist von Montag bis Sonntag täglich von 08:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zur Hausärztin / zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion wenden sich Betroffene telefonisch an die Hausärztin oder den Hausarzt.

Für Gewerbetreibende bietet die Wirtschaftsförderung Region Göttingen WRG Informationen auf ihrer Webseite an und ist für Fragen erreichbar unter Telefon 0551 525-4980. Gesonderte Informationen für Selbstständige und Freiberufler sind auf der Webseite des Landkreises eingestellt.

Alle Details zum Coronavirus und zur Lage in Stadt und Landkreis Göttingen gibt es im Liveticker. Der Landkreis empfiehlt dazu die kostenlose KATWARN-App von Landkreis und Stadt Göttingen für das Smartphone oder den Tablet-PC herunterzuladen. Hier werden wesentliche Nachrichten und Warnungen eingestellt. Sie steht im jeweiligen App-Store bereit.

