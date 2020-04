Corona-Virus: Fünf Mitarbeiter von Herzberger Klinik infiziert

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat die Helios-Klinik Herzberg/Osterode am späten Dienstagabend eingeräumt, dass es fünf Fälle von Corona-Infektionen bei Mitarbeitern gibt: „Wir können bestätigen, dass drei Mitarbeiter aus dem ärztlichen Dienst und zwei Mitarbeiter aus dem pflegerischen Dienst der Helios Klinik Herzberg/Osterode positiv auf SARS-CoV2 getestet worden sind“, erklärte Sprecherin Daniela Kasper. „Die Mitarbeiter waren bereits seit einigen Tagen nicht mehr im Dienst und sind in häuslicher Quarantäne.“ Patienten, die direkten Kontakt zu den betroffenen Mitarbeitern hatten, wurden in der Klinik isoliert oder unter häusliche Quarantäne gestellt, sofern sie bereits entlassen sind. Die Patientenversorgung sei uneingeschränkt sichergestellt.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder