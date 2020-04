Von 234 Corona-Infektionen über die Hälfte im Altkreis Osterode

Corona-Testauswertung in einem Labor.

Nach aktuellem Stand (Mittwoch, 1. April, 16 Uhr) sind 234 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 63 von ihnen leben in der Stadt Göttingen, 171 im Landkreis. Das meldet die Stadtverwaltung. Die Zahl der Verdachtsfälle steigt damit ebenfalls und liegt aktuell bei 1.573.

Ursprüngliche Meldung: Nach Stand 10.40 Uhr waren 229 Männer und Frauen von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen, das waren 21 mehr als zuletzt gemeldet. Das berichtete der Landkreis.

Verteilung auf die Altkreise

Im Altkreis Osterode (Städte Osterode am Harz, Bad Lauterberg im Harz, Herzberg am Harz und Bad Sachsa sowie Samtgemeinde Hattorf am Harz und Gemeinden Bad Grund (Harz) und Walkenried) gab es demnach 130 Fälle – mehr als die Hälfte der Infektionen im gesamten Landkreis.

