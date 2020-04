Harzer Kliniken nehmen Corona-Patienten aus dem Ausland auf

Die Krankenhäuser in der Region helfen aus: Am Mittwochabend ist in der Asklepios Harzklinik Goslar der erste von zwei schwer am Coronavirus erkrankten Patienten aus den Niederlanden eingetroffen. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Zwolle. Wann der zweite Patient eintrifft, ein 62-Jähriger ebenfalls aus Zwolle, steht noch nicht fest.

Zudem werde man möglicherweise noch zwei weitere Patienten, ebenfalls aus den Niederlanden, in der Goslarer Klinik aufnehmen, informiert Ralf Nehmow, Sprecher der Asklepios Harzkliniken. „Es ist für uns selbstverständlich, unseren europäischen Nachbarn und Freunden in dieser äußerst schwierigen Lage zu helfen“, sagt Prof. Dr. med. Jörn Heine, Ärztlicher Direktor der Asklepios Harzkliniken.

Militärhubschrauber fliegt Franzosen nach Neustadt/Harz

Zwei Patienten aus Frankreich werden zudem derzeit im Landkreis Nordhausen behandelt. Sie sind mit einem französischen Militärhubschrauber am Mittwochabend angekommen und anschließend in die Atemwegsfachklinik in Neustadt/Harz gebracht worden, teilte eine Sprecherin mit.

Nach Angaben von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) habe es zuvor ein Hilfe-Ersuchen aus dem Nachbarland gegeben.

