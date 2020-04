Covid-Patient stirbt in Herzberg: Erster Toter im Kreis Göttingen

Ein an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankter Patient ist in der Helios-Klinik in Herzberg gestorben. Damit gibt es nun auch im Landkreis Göttingen Opfer des Coronavirus. Darauf macht der Landkreis Göttingen aufmerksam.

Bei dem ersten Todesopfer handele es sich demnach um einen 78 Jahre alten Mann. Er sei mit Covid-19-Symptomen in die Klinik eingeliefert worden und wurde auf der Intensivstation behandelt. Der Mann sei durch multiple Vorerkrankungen geschwächt gewesen und der Krankheit nun erlegen, so die Kreisverwaltung weiter.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die Helios-Klinik in Herzberg. Foto: Martin Baumgartner / HK

„Diese Nachricht macht mich sehr betroffen“, erklärt Landrat Bernhard Reuter: „Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen.“ Das traurige Ereignis bestätige, dass ältere und geschwächte Menschen durch die weltweite Coronavirus-Pandemie besonders gefährdet sind.

Die Verantwortlichen im Gesundheitswesen, in den Heimen und Pflegeeinrichtungen und in den Stäben tun weiterhin alles Erdenkliche, um die besonders gefährdeten Risikogruppen zu schützen. Dazu gehört, dass Schutzmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen und Hygienevorgaben konsequent umgesetzt und eingehalten werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Landrat Reuter: „Die Verantwortlichen kämpfen unermüdlich, um schwere Krankheitsverläufe und weitere Todesfälle zu verhindern. Mit schlechten Nachrichten muss leider aber auch in Zukunft gerechnet werden.“

