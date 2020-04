Corona-Krise: Niedersachsen bessert bei Besuchsverordnung nach

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, hat an die Niedersachsen appelliert, weiterhin alle Kontakte auf ein „absolut nötiges Minimum“ zu reduzieren. „Jeder Besuchskontakt erhöht das Infektionsrisiko“, sagte Schröder am Dienstag nachmittag.

In einer überarbeiteten Corona-Verordnung, die am Mittwoch in Kraft treten soll, hat das Land laut Schröder einige Präzisierungen und Änderungen vorgenommen. Insbesondere wird klargestellt, dass private Besuche außerhalb des jeweiligen Hausstandes nicht komplett untersagt sind. „Es gilt die große Bitte, das auf möglichst wenige Personen zu reduzieren“, sagte Schröder aber. Eine offizielle Obergrenze nannte sie nicht. Schröder betonte, besser als Besuche in der Wohnung seien digitale Kommunikation oder Spaziergänge. Das Infektionsrisiko sei in geschlossenen Räumen sehr hoch. Feiern oder größere private Runden sind auch weiterhin unzulässig. Erlaubt wäre aber der Besuch enger Verwandter oder enger Freunde. Dabei lasse das Land bewusst einen Spielraum, appelliere aber an die Bürger, die Kontakte außerhalb des Hausstandes möglichst gering zu halten, sagte Schröder.

Bei Beerdigungen und Hochzeiten gilt laut aktualisiertem Erlass laut Schröder eine Obergrenze von zehn Personen. Der Betrieb von Autowaschanlagen soll aufgrund des vergleichsweise geringen Risikos zugelassen sein. Der Betrieb von Seilbahnen soll wegen des Infektionsrisikos in den Kabinen ausdrücklich untersagt sein. Der Krisenstab berät derzeit weiter über einen Bußgeldkatalog, an dem sich die Kommunen orientieren sollen. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind bei schweren Verstößen Bußgelder bis zu 25 000 Euro möglich. Schröder sprach mit Blick auf den erwarteten Bußgeldkatalog von einer „verwaltungsinternen Hilfestellung“. Bußgelder könnten schon jetzt verhängt werden. Der neue Katalog soll laut Schröder nur Ordnungswidrigkeiten erfassen.

In den ersten zwei Wochen seit Beginn der bundesweiten Beschränkungen zählte die niedersächsische Polizei landesweit 236 Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz - etwa das Öffnen von Geschäften und Bars oder die Missachtung der vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor. Weiter gab es 2230 Ordnungswidrigkeiten.

Die Landesregierung will in der Woche nach Ostern grundsätzlich über die weitere Marschrichtung entscheiden – in enger Abstimmung mit den anderen Bundesländern und dem Bund. Zu dem Zuwachs von 141 registrierten Erkrankten im Vergleich zum Vorbericht sagte Schröder: „Das ist insgesamt betrachtet eine positive Nachricht“. Die Zahl der registrierten Erkrankten sei auf mehr als 6300 gestiegen, sagte Schröder. Am Nachmittag war von 6359 registrierten Erkrankten die Rede.

„Wir bitten die Leute um eines: Disziplin, Disziplin, Disziplin“, hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag erklärt. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte betont, die allermeisten Menschen hätten Verständnis für die Regelungen und auch dafür, dass diese kontrolliert und durchgesetzt würden. Dass private Besuche außerhalb des jeweiligen Hausstandes nicht komplett untersagt sein sollen, hatte laut Sozialministerium Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) deutlich gemacht. Das Sozialministerium war von strengeren Regelungen ausgegangen.

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hatte bereits am Wochenende erklärt, dass Besuche von Familienangehörigen und engen Freunden doch möglich sein sollen. Die Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes seien aber auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, hatte auch Reimann erklärt. „Wir haben es noch nicht geschafft, dass die Kurve kippt“, warnte Schröder am Dienstag. Die Ostertage gelten – zumal bei schönem Wetter – als Risiko: Bei zu vielen Verstößen gegen die Kontaktverbote und Abstandsgebote könnte sich die Lage drastisch verschlechtern. Dabei geht es vor allem darum, in Kliniken ausreichend intensivmedizinische Plätze für die schweren Verläufe bereitstellen zu können. 122 Tote gibt es bislang, die Lage in Pflegeheimen ist teilweise dramatisch. Die Landesregierung geht davon aus, dass bei nachlassender Wachsamkeit und Disziplin die Zahl der Fälle wieder stärker steigen würde. Als warnendes Beispiel gilt besonders Italien. „Es gibt eindeutig einen Engpass auf dem Weltmarkt“, sagte Schröder zum Thema Schutzkleidung.

Idealerweise brauche man eine Entwicklung wie in Südkorea, wo ein Erkrankter maximal eine weitere Person anstecke, hatte der Leiter des Krisenstabs, Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz, am Montag erklärt. Dann könne man zu einer strikten Eindämmung durch Quarantäne und das Ermitteln der Kontaktpersonen kommen. Die Zahl der Intensivpatienten lag bei 228, landesweit 32 Reha-Kliniken wurden laut Schröder als Ersatzkrankenhäuser eingerichtet. „Es wäre ein Fehler, sich treiben zu lassen“, hatte Scholz am Montag zur Debatte um Lockerungen gesagt. Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken sei abstrus, solange medizinisches Personal und Pfleger nicht komplett damit ausgestattet seien. Sich nicht treiben zu lassen: Dieses Motto gilt auch für das Thema Schulbeginn. Scholz machte aber klar, dass es viele Varianten mit vielen Argumenten gäbe. Eine sei es zum Beispiel, wegen der Prüfungen mit den Abiturienten wieder anzufangen. Eine andere, die Eltern durch Schule für die Grundschüler zu entlasten.

