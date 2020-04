Katze gerät bei Celle in Bärenfalle und verletzt sich tödlich

Dieser jungen Katze (fotografiert in Hildesheim) geht es hoffentlich noch gut. Eine Artgenossin ist bei Celle in eine Bärenfalle geraten und wurde so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste.

Durch eine illegale Bärenfalle ist in Müden/Ö bei Celle eine Katze so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste. Laut Polizei war die Katze bereits in der vergangenen Woche in die Falle geraten, die ein Gartenbesitzer auf seinem Grundstück aufgestellt hatte.

Besitzerin hört gequältes Jaulen der eingeklemmten Katze

Laut Polizei hatte die Halterin der Katze ihr Tier spätabends vermisst und war auf die Suche gegangen. Als die Frau ihre Katze beim Namen rief, hörte sie das gqauälte Tier jaulen. Kurz darauf fand sie die Katze auf dem Nachbargrundstück – eingeklemmt in der Bärenfalle.

Der herbeigerufene Nachbar befreite die Katze laut Polizei aus der Falle und erklärte, dass er die Falle dort aufgestellt habe. Die Besitzerin der Katze brachte das schwerverletzte Tier noch in der Nacht in eine Tierklinik, doch auch hier konnte man nichts mehr für sie tun. Die Katze musste eingeschläfert werden.

Fallenaufsteller erwartet Strafverfahren

Der Einsatz einer sogenannten „Bärenfalle“ ist in Deutschland illegal, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten leiteten gegen den Fallenaufsteller ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ein. ots/red