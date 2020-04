Geschäfte wieder offen: So war der 20. April im Altkreis Osterode

Auch im Modehaus Rudolphi in Bad Lauterberg war am ersten Tag nach dem Shutdown wieder geöffnet.

Eine mehr als vierwöchige Durststrecke liegt hinter dem Einzelhandel, wegen der Coronakrise mussten die Geschäfte geschlossen bleiben. Gestern nun der große Tag für all jene, deren Flächen die 800 Quadratmeter nicht überschreiten. Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes dürfen sie wieder öffnen. Das gilt auch für größere Läden, wenn sie ihre Verkaufsfläche entsprechend reduzieren. Endlich: Ein kleines Stück Normalität ist zurück, Kunden und der Einzelhandel, der durch die massiven finanziellen Einbußen unter großen Druck geraten war, freut das.

„Mit der Wiedereröffnung der Läden vollziehen wir einen ersten vorsichtigen Schritt, unser wirtschaftliches Leben wieder hochzufahren“, hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) festgestellt und betont, dass die Schritte der Lockerungen kontrolliert gegangen werden müssen, weil die Gesundheit aller nach wie vor an allererster Stelle stehe. Entsprechend haben sich die Geschäfte der Region auf die neue Situation vorbereitet.

Schutzmasken für alle Kunden

„Wir verteilen an jeden Kunden Schutzmasken, und wir haben ausreichend Desinfektionsmittel und entsprechende Abstandsmarker eingerichtet“, erklärte Joachim Thunert, Inhaber des familiengeführten Geschäfts Thunert Moden in der Osteroder Marientorstraße. Es sind gemischte Gefühle, mit denen er gestern sein Geschäft öffnete. „Wir sind natürlich froh, dass wir wieder Geld verdienen können. Aber die Welt ist eine andere geworden“, meint er.

Geschäftsmann Joachim Thunert füllt Schutzmasken nach. Foto: Michael Paetzold / HK

Knapp 500 Quadratmeter Verkaufsfläche bewirtschaftet er in der Innenstadt, lediglich acht Kunden dürfen seinen Laden gleichzeitig betreten, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Dabei macht er ganz unterschiedliche Erfahrungen: „Viele sind sehr vorsichtig, halten sich strikt an die Vorgaben. Andere gehen mit Corona sehr nachlässig um.“ Das sei kein Meckern am Kunden, verwundere in dieser schwierigen Zeit aber schon.

Gut zu tun hatte das Modegeschäft schon Montagmorgen: Aber das Ostergeschäft, das in den vergangenen Wochen die Umsätze gebracht hätte, ist verloren und kann laut Thunert auch nicht mehr aufgeholt werden. Und was staatliche Ausfallzahlungen angeht, blieben die Beträge weit hinter dem Erhofften zurück. Ob das der Osteroder Einzelhandel komplett übersteht? Der alteingesessene Geschäftsmann ist skeptisch: „Was wir jetzt nicht zusätzlich brauchen, ist der geplante Umbau des Kornmarktes, das wäre nach der Coronakrise tödlich“, meint er und will in der Sache das Gespräch mit Bürgermeister Jens Augat suchen.

Ines Bügener, Filialleitern von Jeans Fritz in Osterode, ist froh, dass wieder Umsatz gemacht werden kann und die Kurzarbeit für sie und ihre Kolleginnen ein Ende hat. Schon am Eingang wird der Kunde ausführlich auf die Einschränkungen hingewiesen, Desinfektionsmittel steht überall bereit, jede zweite Umkleide ist zu, um den Sicherheitsabstand zu wahren. „Wir lassen immer nur vier Kunden in das Geschäft“, erklärt sie, und diese seien meist vorsichtig und hätten Verständnis für die coronabedingten Schutzmaßnahmen.

Freuen uns auf jeden Kunden

Probleme bereitet derzeit die Zusammenstellung des Sortiments, denn durch die Schließung während der Osterzeit ist Ware liegen geblieben und die Kunden orientierten sich nun schon in Richtung Sommer. Montag war die Kundenresonanz noch verhalten, auch diese müssten sich wohl erst an die neue Situation gewöhnen, meint die Filialleiterin: „Wir jedenfalls freuen uns über jeden, der zu uns kommt“, sagen sie und ihre Mitarbeiterin unisono.

Als besondere Erfahrung beschreibt Skati Dombeck vom Modegeschäft Der neue Klapprodt in der Osteroder Johannistorstraße die Zeit der Schließung. Ihre Mitarbeiterinnen waren in Kurzarbeit, den Onlinehandel hat sie währendessen allein organisiert. „Wir haben viel Zuspruch und Aufmunterungen zum Durchhalten von unseren Kunden erfahren. Das war toll“, berichtet sie. Spuckfolien an den Kassen, Taschen für die Kunden am Eingang und Desinfektionsmittel stehen für das 750 Quadratmetergroße Geschäft bereit. Und doch: „Wir alle müssen uns immer wieder die Beschränkungen gerade im direkten Umgang vergegenwärtigen“, mahnt sie. Nicht aufzuholen ist auch bei ihr das verlorene Ostergeschäft, für den neuen Klapproth die umsatzstärkste Zeit im Jahr.

Keine verschlossene Tür und vor allem auch kein Telefon vor dem Eingang: Seit Montag ist auch das Elektrofachgeschäft EP:Pahl in der Herzberger Innenstadt wieder geöffnet. Vor der Wiedereröffnung hatte man eine Geh-Spur auf den Boden geklebt, so dass sich Kunden nicht begegnen mussten. Händedesinfektion, Spuckschutz und der Einlass von jeweils einer begrenzten Anzahl von Kunden ergänzten das Sicherheitsprogramm. Doch auch in den vergangenen Wochen des harten Shutdown lief der Betrieb weiter, wie Inhaber Fred Pahl im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Fred Pahl hat für seine Kunden einen Spender für Desinfektionsmittel im Laden aufgestellt. Foto: Paul Beier / HK

Mit besagtem Telefon vor dem Eingang konnten die Kundinnen und Kunden jederzeit im Geschäft anrufen, um etwas zu bestellen oder Informationen zu erhalten. „Es hat sich bewährt“, erklärt Fred Pahl. Aber auch ansonsten herrschte im Betrieb reges Treiben: Die Beratung erfolgte weiterhin über Telefon und Mail, und auch Fernwartung von PC funktionierte reibungslos trotz geschlossenem Laden. „Zudem waren die Monteure weiterhin vor Ort, um Aufträge abzuarbeiten.“

Zugenommen habe in den letzten Wochen die Bestellung von Artikeln im Onlineshop, die entweder geliefert oder aber abgeholt wurden. „Wir sind mit einem blauen Auge durch diese Zeit gekommen, aber ich bin wirklich froh, dass der Laden jetzt wieder geöffnet ist“, betont der Inhaber. „Mir ist schon klar, dass es speziell in der Gastronomie und dem Hotelgewerbe noch am Härtesten ist, und das, wo diese gerade etwas anbieten, das für uns alle zur Lebensqualität gehört.“ Fred Pahl sagt aber auch, dass trotz der Öffnung seines Geschäftes noch keine Rede von normalem Betrieb sein könne. „Es ist schon etwas anderes, mit Mundschutz und Handschuhen zu informieren und zu verkaufen, aber wir machen natürlich alles, um die Sicherheit für Kunden aber auch uns zu gewährleisten.“

Fehlen tut ihm selbst vor allem der Handschlag. „Gerade unter Handwerkern ist dieser etwas Besonderes, er zeigt, dass man sich verträgt.“ Doch es werde auch ohne gehen. Dankbar ist Pahl auch seinen Kunden, die ihm trotz der Einschränkungen die Treue gehalten haben. Und nicht nur das: „Wir haben regelmäßig kleine Aufmerksamkeiten wie Kuchen erhalten. Und einige haben uns sogar Briefe geschrieben, das war schon schön zu lesen“, erklärt der Herzberger.

Mit neuen Angeboten

Die meisten Geschäfte in der Hauptstraße in Herzberg haben seit Montag 9 Uhr wieder geöffnet und konnten nach gut vier Wochen Schließung wieder Kunden begrüßen. Nicht betroffen von der Schließung war unter anderem der Bio Laden Thiele. Ihre Kunden hätten sie nicht im Stich gelassen, sagte die Inhaberin. Im Laden und auch persönlich habe sie die Hygieneauflagen – besonders die Abstandshaltung – eingehalten.

Anke Naumann hat in ihrem Geschäft in Herzberg zahlreiche Hinweise auf das Abstandhalten angebracht. Foto: Paul Beier / HK

Anke Naumann, Inhaberin vom Bekleidungsgeschäft „Werk 11 – modernes shoppen“ am Marktplatz, freute sich, ihren Kunden nach der langen Zwangspause das noch neue Angebot anbieten zu können. Sie hatte sich nach 16 Jahren Mitarbeit bei der Firma Niederstadt selbstständig gemacht, danach sechs Jahre lang ein kleineres Bekleidungsgeschäft geführt und vor drei Jahren das jetzige Geschäft gepachtet.

Dankbar war sie ihrem Vermieter, der ihr für einen Monat die komplette Miete erlassen hatte – und zahlreichen Kunden: Diese hatten Gutscheine bestellt, die sie nach der Wiedereröffnung einlösen wollten, und Anke Naumann damit finanziell unterstützt. Auch sie hatte am Montag zahlreiche Hinweise auf das Abstandhalten angebracht, was von den Kunden auch beachtet wurde.

In kleine Läden aufgeteilt

Der Neustart nach der Zwangspause sei verhalten gestartet, bilanzierte Carsten Kröger, Inhaber des Modehauses Rudolphi in Bad Lauterberg. „Die Kundschaft war überschaubar, aber es war überhaupt einmal schön, wieder etwas Leben in der Stadt zu sehen.“ Insgesamt hätten sich nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter über die Wiedereröffnung gefreut. Allerdings sei das Einkaufserlebnis ein anderes als zuvor: „Das charmante Lächeln meiner Mitarbeiter ist nun hinter einer Schutzmaske verdeckt“ – und auch so müsste man mit den neuen Regeln wie Abstand & Co im Verkauf umgehen lernen. Auch die Rahmenbedingungen wurden angepasst: „Wir arbeiten nur mit der Hälfte der Belegschaft, das Haupthaus wurde durch die geschlossenen Brandschutztüren in mehrere kleine Läden aufgeteilt. Desinfektionsmöglichkeiten sind zudem überall aufgestellt, die Kunden können am Eingang auf Wunsch eine Schutzmaske erhalten und die Putzfrauen sind in regelmäßigen Abständen unterwegs“, erläutert Carsten Kröger. Bei der Belegschaft werde zudem darauf geachtet, dass immer die gleichen Teams zusammenarbeiten. „Wir müssen uns mehr organisieren und die Wege im Haus sind andere, aber das ist alles machbar.“ Wichtig sei für ihn, dass dieser erste kleine Schritt langsam zu vielen weiteren führe, um den Weg in ein Maß an Normalität zurückzufinden.

Eine Mitarbeiterin bestückt am Montag bei NKD mit Mund- und Nasenschutz die Auslagen. Foto: Michael Paetzold / HK

Fest steht wohl, dass die Ausnahmesituation in Zusammenhang mit der Coronakrise noch lange anhalten wird, und das vermutlich nicht zum Vorteil des Einzelhandels. So teilen mit dem Osteroder Geschäftsinhaber Joachim Thunert viele Unternehmer die gleiche Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gefunden wird, damit man endlich zur wirklichen Normalität zurückfinden kann.

