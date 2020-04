Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Maskenpflicht

Ab Montag, 27. April, gilt in ganz Niedersachsen eine Maskenpflicht – entsprechendes muss dann verpflichtend im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel getragen werden. In verschiedenen Kommunen, wie etwa in Jena, Braunschweig oder Wolfsburg, gilt sie bereits jetzt.

Was spricht für eine Maskenpflicht?

„Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann dazu beitragen, Risikogruppen vor Infektionen zu schützen, die Ausbreitung von Covid-19 in der Bevölkerung zu verlangsamen und damit auch unsere Krankenhäuser zu entlasten”, so Kreisrätin Marlies Dornieden, Ordnungsdezernentin und Leiterin des Krisenstabes des Landkreises. Deshalb empfehle auch das Robert-Koch-Institut das Tragen einer Maske für Gelegenheiten, bei denen mehrere Menschen in geschlossenen Räumen zusammentreffen und der Abstand von mindestens 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann. Das sei beispielsweise in Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln der Fall.

Zur Einführung der Maskenpflicht sagt Petra Broistedt, Leiterin des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen und als Stadträtin für das Thema Gesundheit zuständig: „Unser Ziel ist es, das Infektionsrisiko der Bevölkerung bestmöglich zu minimieren und insbesondere Risikogruppen wie ältere und chronisch oder schwerkranke Menschen zu schützen. Dazu können Gesichtsmasken einen guten Beitrag leisten, insbesondere wenn jetzt erste Lockerungen der Kontaktsperre in Kraft treten und wir uns sicher in der Öffentlichkeit bewegen wollen.“

Dabei können auch sogenannte textile Mund-Nase-Barrieren, also selbstgenähte Behelfsmasken, Schals oder Tücher, die die Nase und den Mund abdecken, getragen werden. Die Stadträtin betont: „Im Zweifel gilt: Einen selbst erstellten Schutz zu tragen ist besser, als gar keine Maske zu nutzen.“

Und was spricht gegen eine Maskenpflicht?

Medizinische Masken sind knapp und müssen deshalb dem Fachpersonal vorbehalten bleiben. „Wir versorgen aus unseren Beständen prioritär Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Pflegedienste und ähnliche Einrichtungen”, sagt Stabschefin Dornieden. „Eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Masken könnten wir nicht gewährleisten”, sagt sie. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat sich gegen eine landesweite Pflicht zum Tragen von Schutzmasken ausgesprochen.

Dornieden: „Eine Maskenpflicht ist aber sinnvoll, wenn sie so gestaltet ist, dass jede und jeder sich daran halten kann. Beispielsweise indem eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung wie Tuch oder Schal verwendet wird. Eine tolle Möglichkeit sind auch selbstgenähte Masken, die es inzwischen in vielen Formen und Farben gibt. Die Menschen sind hier sehr kreativ und engagiert.” Mit dem Vorlauf bis zum Greifen der Maskenpflicht biete sich die Chance, „eine Maske zu besorgen oder selbst herzustellen“, sagt Dornieden.

Eine der ersten Städte, die eine Maskenpflicht verhängt hatte, war Jena. „Keine neuen Infektionen” vermeldete die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite am Montagabend. Demnach sind dort seit Beginn der Maskenpflicht am 6. April keine neuen Corona-Infektionen festgestellt worden.

Experten vom Robert-Koch-Institut (RKI) empfehlen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als textile Barriere „in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum”. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung könne laut RKI ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus in der Bevölkerung zu reduzieren. Allerdings gelte weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen sowie strenge Händehygiene.

Gibt es überhaupt noch FFP2/3-Masken im Handel?

„Der Markt ist schwer umkämpft”, sagt Florian Ziesemer, Inhaber mehrerer Sanitätshäuser in der Region. „Wir erwarten in den nächsten Tagen eine Lieferung KN95-Masken”, sagt er. KN95 sei die chinesische Bezeichnung für FFP2-Masken. Ob und wann die Ware pünktlich ausgeliefert werde, sei aber nicht zuverlässig vorherzusagen. Und: „Die Preise sind massiv gestiegen”, sagt Ziesemer.

Dennoch hätten seine Kunden ein riesiges Interesse daran, ebenso wie an den einfachen Stoffmasken. „Wir haben in den vergangenen Tagen mehr als 1.000 Stück verkauft”, sagt der Geschäftsmann. Die Stoffmasken bezieht er für seine Sanitätshäuser von einem befreundeten Textilunternehmen, das sie für ihn produziert.

Was muss ich bedenken, um Masken mehrfach tragen zu können?

Schutzmasken, egal ob selbstgemacht oder gekauft, müssen unbedingt regelmäßig gereinigt werden – sonst können sie der Gesundheit schnell schaden, anstatt sie zu schützen. Das sagt Marko Gruhle, Chef der Schneiderei Passgenau in Duderstadt.

Mindestens täglich sollten getragene Masken bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Auch ein fünfminütiges Bad im Kochtopf bei 60 Grad desinfiziere die Masken. Im Backofen können Masken über eine Tasse Wasser gespannt ebenfalls bei 60 Grad desinfiziert werden. In die Mikrowelle dürfen nur Masken ohne Metallbügel gelegt werden.

Darf ich bei einer Demonstration Masken tragen?

Generell gelte bei Demonstrationen ein grundsätzliches Vermummungsverbot nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz, Paragraph neun. Das sagt Pressesprecher des Niedersächsischen Innenministeriums, Werner Steuer. Masken, die wegen der Corona-Epidemie getragen werden, seien aber in der Regel unproblematisch, da sie in diesem Fall dem Infektionsschutz und nicht der Vermummung dienen.

Inwieweit die Masken in bestimmten Situationen, wie beispielsweise in Banken, getragen werden dürfen und andere Fragen rund um das Thema werde im Ministerium derzeit erarbeitet.

Extra: Göttinger Kreisverwaltung gibt Nähanleitung für Stoffmasken heraus

Mund-Nasen-Masken sind in der Coronavirus-Pandemie ein wesentliches Hilfsmittel, Menschen zu schützen und die Verbreitung der Infektion einzudämmen. Aufgrund des sprunghaft gestiegenen Bedarfs und von Lieferengpässen sind entsprechende Masken schwer zu bekommen. Selbstgenähte Stoffmasken sind eine gute Alternative und wichtige Ergänzung. Deshalb ruft der Landkreis Göttingen dazu auf, waschbaren Mund-Nasenschutz zu nähen.

Dabei sollte Baumwollstoff verwendet werden, der mit 95 Grad Celsius gewaschen werden kann. Eine Anleitung ist auf der Webseite des Landkreises eingestellt. Für fremdsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen Übersetzungen in englischer, russischer und arabischer Sprache und in Farsi bereit.

Selbstgenähte Stoffschutzmasken sind nicht für den Eigenschutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus geeignet, schreibt die Kreisverwaltung. Aber sie können die Weiterverbreitung des Virus verhindern, wenn eine potenziell infizierte Person eine solche Maske trägt. Das Risiko, eine andere Person durch Niesen oder Husten anzustecken (Tröpfcheninfektion), wird verringert.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort