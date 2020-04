Viele Infizierte in Herzberg: Rettungsdienst wird erweitert

Zwei Rettungswagen des ASB stehen vor der Notaufnahme in Herzberg. Die Rettungswachen in Herzberg und Barbis sind jetzt rund um die Uhr im Einsatz.

Zusätzliche Krankentransportwagen und ausgeweitete Zeiten bei Rettungswagen sichern während des Corona-Geschehens die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes im Altkreis Osterode. Damit reagiere der Landkreis Göttingen auf die hohe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus in und um die Stadt Herzberg, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung.

Konkret sei bei der Rettungswache Herzberg ein Rettungswagen nun rund um die Uhr verfügbar (statt zuvor werktags von 10 bis 20 Uhr). Gleiches gelte für die Rettungswache Barbis, bei der die begrenzte Vorhaltezeit (werktags 8 bis 18 Uhr) auf eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit ausgeweitet wurde.

Dank des verstärkten Rettungsdienstes könnten damit längere Standzeiten aufgrund aufwendiger Desinfektionsmaßnahmen kompensiert werden.

Räumliche Trennung und Schutzausstattung

Zudem seien Krankentransporte möglich, ohne die Einsatzfähigkeit anderer Rettungswachen einzuschränken. Das sei insbesondere vor dem Hintergrund langer Fahrtzeiten wichtig, die vereinzelt durch eine veränderte Aufnahmepraxis an Krankenhäusern notwendig werden. Die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit an den Rettungswachen in Herzberg und Barbis ergänzten die Maßnahmen, die dort und in anderen Wachen die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes sichern. So wurden Wachen zur Verminderung eines Infektionsrisikos mit dem Coronavirus organisatorisch umgestellt, beispielsweise durch räumliche Trennung von Aufgabenbereichen. Für den Eigenschutz tragen die Einsatzkräfte durchweg Schutzausstattung wie medizinische Masken.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die für den Rettungsdienst verantwortliche Kreisrätin Marlies Dornieden führt in diesem Zusammenhang aus: „Ich bin froh, dass wir hier gemeinsam mit unseren Beauftragten im Rettungsdienst die Vorhaltezeiten so schnell ausweiten konnten.“ Im Fall der erweiterten Vorhaltezeiten sind die Partner der DRK-Kreisverband Osterode und der ASB-Kreisverband Northeim-Osterode. Die Umsetzung erfolgt durch den Landkreis mit Unterstützung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst, Dr. Markus Roessler, der den Landkreis mit großem Engagement berät.