Erdbeerernte nimmt Fahrt auf – gute Qualität erwartet

Zum Mai-Beginn nimmt auch die Erdbeerernte in Niedersachsen Fahrt auf. Nun beginne die Ernte der roten Beeren in ungeheizten Folientunneln in größerer Menge, teilte die Landwirtschaftskammer am Donnerstag in Oldenburg mit.

Regionale Ware ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt, sie stammte aber bislang aus geheizten Gewächshäusern. In einem Monat rechnen die Experten mit dem Beginn der Freilandernte.

Von den Witterungsbedingungen her erwartet die Kammer eine normale Ernte in sehr guter Qualität. Da nahezu alle Erdbeeranbauflächen beregnet werden können, dürfte sich auch das trockene Wetter der vergangenen Wochen nicht besonders auswirken.

Ähnlich wie im Spargelanbau machen sich die Landwirte aber auch bei den Erdbeeren Gedanken um eine ausreichende Zahl an Erntehelfern auf den Feldern zur Haupternte Anfang Juni. Diese Sorgen führen zu Zurückhaltung bei Neuanpflanzungen.

Die Erdbeeranbaufläche in Niedersachsen beträgt derzeit rund 4.000 Hektar, die Hälfte davon liegt in Vechta-Langförden. Im vergangenen Jahr bauten 274 Betriebe auf 3.260 Hektar Erdbeeren an – mit knapp 30.000 Tonnen wurden fünf Prozent weniger Früchte geerntet als noch 2018. /dpa

