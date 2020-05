Corona-Prämie für Pflegekräfte: Verbände wollen Landesbeteiligung

Ein Bündnis aus Sozialverbänden und den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) hat das Land zu einer stärkeren Mithilfe beim sogenannten Corona-Bonus für Pflegekräfte aufgerufen. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Dienstag) und zitiert aus einem Schreiben, das die Spitzen von Diakonie, Caritas, der Arbeiterwohlfahrt und dem Deutschen Roten Kreuz sowie Birgit Eckhardt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und Volker Müller von den Unternehmerverbänden unterzeichnet und an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gerichtet haben sollen.

Pflegekräfte sollen einen Corona-Bonus von bis zu 1500 Euro bekommen können

Vor einigen Tagen hatten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mehrere Maßnahmen bekanntgegeben, um Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Die Regierung will dabei die Kosten teilen, damit Pflegekräfte einen Corona-Bonus von bis zu 1500 Euro bekommen können: ein Drittel sollen die Länder und die Arbeitgeber übernehmen, zwei Drittel die Pflegekassen – jedoch soll in der zweiten Jahreshälfte über einen Bundeszuschuss entschieden werden. An dem Plan gab es bereits Kritik aus anderen Bundesländern. Im Brief rufen die Verbände demnach die niedersächsische Landesregierung dazu auf, das eine Drittel ganz zu übernehmen.

Mitfinanzierung könnt Einrichtungen „bis an die Grenze der Belastbarkeit führen“

Eine Mitfinanzierung der von der Politik ausgelobten Corona-Prämie würde einige Einrichtungen „bis an die Grenze der Belastbarkeit führen“, heißt es in dem Brief. Die Arbeitgeber zahlten bereits in die Pflegeversicherung ein, deshalb sei es „völlig unverständlich, weshalb sie doppelt zur Kasse gebeten werden sollen“. dpa

