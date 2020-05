Corona: Gottesdienste ohne Friedensgruß und mit Mundschutz

Zwar wird das coronabedingte Gottesdienstverbot in Niedersachsen von Mittwoch an aufgehoben, damit gibt es aber nicht gleich überall wieder Messfeiern wie üblich (Archivbild).

Wie geht das nun mit Gebetsbuch, Kollekte oder Gebetsteppich und wer muss wann eine Maske tragen - der Neustart der Gottesdienste unter Corona-Bedingungen stellt Kirchen, Moscheevereine und jüdische Gemeinden in Niedersachsen seit Mittwoch vor eine Herausforderung. Zwar ist die Erleichterung über das Aufheben des Verbots religiöser Versammlungen groß. Da die Auflagen zahlreich sind, wird dennoch nicht überall gleich zum Gottesdienst geläutet, wie die Kirchen mitteilten.

Abstand und Sitzplätze

Die Grundregeln von 1,5 Meter Abstand gilt auch in Kirche, Moschee und Synagoge. Dass heißt, dass Sitzplätze gekennzeichnet oder Stühle entsprechend auseinander gerückt werden, Familien dürfen natürlich zusammensitzen. Auch eine Voranmeldung und Platzkarten zur Teilnahme am Gottesdienst sind möglich. In der Moschee müssen die Gläubigen ihre Gebetsteppiche entsprechend weit auseinander legen, auf einem Plakat macht der Landesverband der Muslime das anschaulich.

Zu klein

So manche Kirche und Kapelle ist nach diesen Regeln für einen Gottesdienst eigentlich zu klein. Entweder wird dort dann ganz auf einen Gottesdienst verzichtet, die Möglichkeit ist auch, mehrere kurze Gottesdienste hintereinander zu organisieren.

Mund- und Nasenschutz

Alle Glaubensgemeinschaften legen den Gottesdienstbesuchern das Tragen einer Maske ans Herz oder machen es zur Vorschrift. Unter Umständen gilt dies auch für den Priester, wenn er etwa bei einer Taufe oder Heirat anderen Beteiligten nahe kommt. Keine Sorge aber, der Bräutigam darf die Braut weiterhin küssen, dazu findet sich keine Einschränkung in den Regelungen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Und wie will man da noch singen?

Auf Gesang, vor allem der gesamten Gemeinde, wird vorerst weitgehend verzichtet wegen der Gefahr, dass dadurch verstärkt mögliche Viren in die Umgebung geraten. Bei Sologesang eines Mitwirkenden ist auf Abstand zu achten oder, wenn der Gesang von der Empore erfolgt, sollte eine Plexiglasscheibe als Schutz vorgesehen werden, formuliert etwa die evangelische Landeskirche in Hannover.

Keine Gemeinschaftsnutzung ...

… gibt es vorläufig mehr bei Gotteslob oder Gebetsteppich und auch das Kollektenkörbchen soll in den Kirchen nicht mehr von Hand zu Hand durch die Reihen gereicht werden. Spenden werden am Ausgang kontaktlos eingesammelt, jeder bringt sein eigenes Gebetsbuch, seinen Koran oder seinen Teppich mit. Gebetstexte können auch zur einmaligen Benutzung ausgedruckt werden.

Kein Friedensgruß und keine Gebetswaschung

Muslime sind aufgerufen, die Waschung bereits zu Hause vorzunehmen. Und der Friedensgruß, so empfehlen die Kirchen, kann statt per Handschlag oder Umarmung auch durch ein Zunicken oder Zulächeln geschehen, empfiehlt das Bistum Osnabrück.

Do-It-Yourself-Abendmahl

Normalerweise legt der Priester den Gläubigen die Hostie in die ausgestreckte Hand, darauf wird nun verzichtet. Stattdessen werden die Hostien auf einem Teller ausgelegt und die Gläubigen bedienen sich selber, sieht die Regelung im Bistum Osnabrück vor.

Keinen Schnellstart ...

… machen die Kirchen angesichts der vielen Dinge, die es vor dem Start der Gottesdienste zu organisieren gilt. Das Bistum Osnabrück möchte erst vom Montag an zunächst mit den Gottesdiensten an Werktagen Erfahrung sammeln und sich schrittweise an Gottesdienste unter Corona-Bedingungen herantasten. Im Bistum Hildesheim war noch nicht entschieden, wann die ersten Gottesdienste wieder starten.

Notlösungen könnten sich etablieren

Um den Kontakt zu den Gläubigen zu halten, hatte es vielerorts ungewöhnliche Formate von Glaubensfeiern und virtuellen Begegnungen gegeben. Viele Kirchen prüfen, an einem auch dauerhaft festzuhalten, was gut angekommen ist. So schauten viele Tausend Menschen etwa den per Livestream übertragenen Gottesdienst aus dem Osnabrücker Dom auch später noch an, mancherorts gab es Andachten-to-go, die Interessierte sich auf Papier mitnehmen konnten, auch solche Angebote könnten die Corona-Krise überleben.

