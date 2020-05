Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt am Freitag überwiegend sonnig und trocken (Symbolbild).

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen bis zu 22 Grad. Auch am Wochenende soll es in Niedersachsen sonnig und warm werden.

Wetterdienst: Sonne und Wolken am Freitag in Niedersachsen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt am Freitag überwiegend sonnig und trocken. Nur im Süden Niedersachsens sind einige Quellwolken möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen auf den Inseln bei 17 Grad, im Landesinneren werden bis zu 22 Grad erwartet.

Wetterdienst rechnet mit sonnigem Wochenende

Erst ab Sonntag wird es wieder wechselhafter und kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. So liegen die Höchsttemperaturen am Samstag nach Angaben einer DWD-Meteorologin auf den Inseln bei 18 Grad, im Landesinneren werden bis zu 26 Grad erwartet. Die Temperaturen sollen nicht unter 7 Grad sinken.

Der Sonntag beginnt laut DWD heiter bis wolkig. „Im südlichen Niedersachsen kann es bis zu 24 Grad warm werden“, sagte die Meteorologin am Freitag. Im Verlauf des Tages werden die Wolken aber dichter und vor allem im Südosten sind Regenschauer zu erwarten.

Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Montag

In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 Meter, die Temperatur steigt am Tage voraussichtlich nicht über 14 Grad. „Ab Freitag kommender Woche könnte es in Niedersachsen und Bremen wieder etwas wärmer und freundlicher werden“, kündigte die Meteorologin an. dpa