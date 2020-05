Niedersachsen: Hunderte bei Demos gegen Corona-Auflagen

Eine Demonstrantin mit einem Zettel mit der Aufschrift "Zwangsmaßnahme" als Mundschutz. Mehrere hundert Menschen demonstrieren am Maschsee in Hannover für Freiheit und den Erhalt der Grundrechte. Die Polizei achtete auf die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes.

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Hannover und Bremen gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie demonstriert. In Hannover zählte die Polizei bei zwei Versammlungen einmal 450, einmal 320 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Teilweise Verschwörungstheoretiker bei Demo anwesend

Dazu gab es eine Gegendemo mit etwa 50 Teilnehmern. Inhaltlich sei es um den Erhalt der Grundrechte gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Aber es hätten sich auch Demonstranten als Impfgegner bekannt oder verschwörungstheoretisch geäußert.

Dem Abstandsgebot sei „im Groben“ nachgekommen worden, sagte er. Die Polizei habe aber viele Teilnehmer ermahnen müssen, es seien auch etliche Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

In Bremen gab es einen Autokonvoi

In Bremen wollten nach Polizeiangaben Gegner der Corona-Maßnahmen einen Konvoi mit etwa 45 Autos abhalten. Das wurde nach Berichten von vor Ort aber von Gegendemonstranten auf Fahrrädern verhindert. Auch auf dem Marktplatz protestierten etwa 100 Menschen gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie. In der Nähe versammelten sich bis zu 300 Gegendemonstranten. dpa

