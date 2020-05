Nach Schiffsunfall: Brücke über Dortmund-Ems-Kanal stürzt ein

Das Mittelstück dieser Brücke im Emslandkreis fiel in den Dortmund-Ems-Kanal, nachdem ein Frachtschiff das Bauwerk am Montagmorgen gerammt hatte.

Emsbüren. Ein Frachtschiff hatte das Bauwerk am Montagmorgen gerammt. Verletzte gab es keine, der Sachschaden liegt laut Polizei jedoch in Millionenhöhe.

Beim Zusammenstoß eines Schiffes mit einer Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal ist das im Landkreis Emsland stehende Bauwerk eingestürzt.

Keine Verletzten bei Brückeneinsturz am Dortmund-Ems-Kanal

Menschen wurden bei dem Unfall in der Gemeinde Emsbüren am Montag nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher in Lingen mitteilte. Der Schiffsverkehr auf dem Kanal wurde nach dem Vorfall in dem betroffenen Teilstück eingestellt.

Das unbeladene Frachtschiff war auf dem Weg nach Süden, als es die Brücke unweit der Ortschaft Moorlage am Morgen gegen 9.15 Uhr rammte. Nach den ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Meppen dürfte das Wasserfahrzeug mit Heimatort Moers zu wenig Ballastwasser geführt haben, so dass der Bug zu weit aus dem Kanal ragte.

Polizei: Bergungsarbeiten noch nicht absehbar – Schaden n Millionenhöhe

„Wann und wie das im Wasser liegende Brückenelement geborgen werden kann, ist noch vollkommen unklar“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm am Mittag. „Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.“ Zunächst hatte es irrtümlich geheißen, das Schiff habe einen Pfeiler der Brücke gerammt.

Die betroffene Kunkenmühler Brücke wurde 1954 gebaut und war über 60 Meter lang. Der Unfallort liegt nur wenige Kilometer nördlich der Landesgrenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. dpa