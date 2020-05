Weil stellt „neue Normalität“ zum Sommer in Aussicht

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Niedersachsen in der Corona-Krise einen „systematischen Übergang in einen neuen Alltag“ in Aussicht gestellt. Die täglich gemeldeten neuen Infektionen bewegten sich derzeit auf einem Niveau von ungefähr 70 Fällen im Wochenschnitt. Das sei deutlich weniger als die gleichzeitig gemeldeten Genesungen, sagte Weil am Dienstag im Landtag. Man könne daher im Sommer möglicherweise zu einer „neuen Normalität“ unter den Bedingungen des Coronavirus“ kommen.

Reihentests in der Fleischindustrie

Das Coronavirus sei keine Verschwörung, sondern eine Gefahr, und sie bestehe fort, sagte Weil auch mit Blick auf jüngste Demonstrationen unter anderem in Berlin. Das Beachten von Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln sei aber die Voraussetzung für Lockerungen. Die niedersächsische Landesregierung hatte dazu einen 5-Stufen-Plan vorgelegt. Beim Infektionsgeschehen setzte man verstärkt auf ein regionales Vorgehen, betonte Weil weiter. Angesichts einer Infektionswelle in Schlachthöfen, so in Nordrhein-Westfalen, kritisierte Weil die Unternehmen. „Das Verhalten von Firmen, die Personal hin- und hergeschoben haben zwischen den Bundesländern, ist vollkommen inakzeptabel und wird unterbunden werden“, sagte Weil. Es gab auch Fälle im Emsland. Er kündigte Reihentests in Betrieben der Fleischindustrie in Niedersachsen an. Rund 50 Prozent aller Todesanfälle an und mit Corona seien in Alten- und Pflegeheimen erfolgt, betonte Weil weiter. Möglichst schnell sollten aber in allen Heimen wieder Besuche möglich sein. Dazu seien aber spezielle Hygienekonzepte der jeweiligen Einrichtungen notwendig. Auch könnte jeweils eine feste Kontaktperson benannt werden, sagte Weil.

Hohe wirtschaftliche Schäden

Die wirtschaftlichen Schäden würden das Land noch lange beschäftigen, sagte Weil weiter. Am Freitag erwartet Niedersachsen die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung. Dabei wird mit Einbußen von mehreren Milliarden Euro gerechnet. Im Juni soll - wie bereits angekündigt - ein weiterer Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 vorgelegt werden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Hamburg warf der Landesregierung in der Landtagsdebatte am Dienstag vor, in der Krise keine innovativen Lösungen zu entwickeln. „50 Prozent der Eltern betreuen ihre Kinder zuhause“, sagte Hamburg weiter. Essenspakete wie etwa in Hamburg gebe es nicht. Auch in der Bildungspolitik müsse man neue Wege denken. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kritisierte, dass in vielen Haushalten die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen gar nicht gegeben seien.

Verabschiedet werden soll am Dienstag auch eine Neufassung des Glücksspielgesetzes, das die Zahl der Spielhallen reglementiert. Dabei wird das umstrittene Losverfahren durch andere Auswahlkriterien ersetzt. Die seit Mitte 2017 geltende Regelung sah vor, dass Spielhallen schließen müssen, wenn sie in einem Abstand von weniger als 100 Meter zur nächsten Spielhalle stehen. Im Konfliktfall wurde ausgelost, welche Spielhalle weiter bestehen darf und welche nicht. Gegen diese Losentscheidungen gingen viele Spielhallenbesitzer gerichtlich vor.

Künftiges Auswahlkriterium soll zum einen der Abstand der Spielhalle zu Gaststätten und Schulen sein. Auch die Bereitschaft der Spielhallenbetreiber, ein Rauchverbot zu verhängen und freiwillig auf die Aufstellung von Geldspiel-Automaten in Zweiergruppen zu verzichten, soll sich auf die Entscheidung auswirken. Frühere Beschlüsse, die noch auf dem Losverfahren basieren, sollen korrigiert werden. Zum Schutz der Spieler führt Niedersachsen außerdem ein landesweites Sperrsystem für Spielhallen ein. Auf Antrag der FDP debattiert der Landtag außerdem über die Wolfspolitik. Die SPD fordert ein einem Antrag einen modernen Katastrophenschutz.

(mit dpa)

