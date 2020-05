Niedersachsen: Elternverband will Kita-Öffnungen vor Sommerferien

Die Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten pocht auf eine schnellstmögliche Öffnung der Kitas noch vor den Sommerferien.

Elternvertretung: Stufenplan gibt Kita-Eltern in Niedersachsen keine ausreichende Perspektive

„Der Stufenplan der Landesregierung gibt den Eltern noch keine ausreichend Perspektive“, sagte Christine Heymann-Splinter von der Kita-Landeselternvertretung der „Nordwest-Zeitung“. Für viele Eltern sei die Doppelbelastung durch Berufstätigkeit und Betreuung der Kinder zu Hause auf Dauer nicht realisierbar. Zudem würden die Sorgen der Eltern um deren Arbeitsplatz nicht hinreichend berücksichtigt.

Mit Blick auf die Sorgen der Eltern bat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Träger um mehr Flexibilität. Diese könnten die Notbetreuung auf bis zu 50 Prozent erhöhen und hätten dabei große Freiheiten.

Kultusminister Tonne: Kita-Betreuungsangebote können nun ausgeweitet werden

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Tonne, gerade zu Beginn der Kita-Schließungen sei die Notbetreuung richtigerweise restriktiv ausgelegt worden. „Aber inzwischen befinden wir uns einer neuen Phase der Corona-Epidemie. Jetzt besteht die Möglichkeit, die Betreuungsangebote zu erweitern. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt.“ Auf formale Hürden solle verzichtet werden. Betroffenen Eltern riet der Minister, unmittelbar das Gespräch mit der Kita zu suchen.

Die Betreuungsquote in der Notbetreuung liegt in dieser Woche bei 9,7 Prozent. In der Vorwoche waren es 8,6 Prozent. Am 25. März kurz nach den Kita-Schließungen lag die Quote bei 1,37 Prozent. Angestrebt ist, im Schnitt wieder jedem zweiten Kind den Besuch der Kita zu ermöglichen, eine Auslastung der Kitas zu 50 Prozent ist bereits seit Montag dieser Woche wieder möglich. dpa

