Hannover: Verschiedene Demos gegen Corona-Maßnahmen am Sonntag

Am Sonntag sind in Hannover verschiedene Demonstrationen angemeldet, die sich um die aktuellen Corona-Maßnahmen der Politik drehen.

Mehrere Demonstrationen rund um Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind am Sonntagnachmittag (ab 14 Uhr) in Hannover geplant.

Unter dem Motto „Wiederherstellung der Grundrechte“ meldete eine Privatperson eine Kundgebung mit 500 Teilnehmern an, wie die Polizei mitteilte. Ebenso viele erwartet der Initiator einer Demo für die Wiedereröffnung von Fitnessstudios. Daneben sind unter anderem die Kundgebungen „ImpfgegnerInnen nein Danke“, „Grundrechte und Verschwörungstheorien“ und „Konstruktiver Umgang mit der Corona-Krise“ geplant.

„Corona-Demos“: Protest gegen Maßnahmen formiert sich bundesweit – nicht immer bleibt es friedlich

Auch in vielen anderen Städten in Deutschland wollen am Wochenende Kritiker der Anti-Corona-Politik auf die Straße gehen. Allein in Stuttgart sind 5000 Menschen angekündigt.

An den vergangenen Wochenenden hatte es deutschlandweit bereits Demonstrationen Tausender Menschen gegeben, bei denen mitunter Teilnehmer aggressiv auftraten. dpa

