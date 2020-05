Niedersachsens Regierung unterzeichnet Agenda für Artenschutz

Ein Distelfalter sitzt auf einer Distel in einem vom Borkenkäfer zerstörten Fichtenwald. Der Naturschutzbund (Nabu) fordert deutlich schärfere Gesetze zum Erhalt der Artenvielfalt in Niedersachsen. Am Montag wollen Landesregierung und Umweltorganisationen eine Vereinbarung treffen.