66-Jährige verweigert Einkaufswagen und greift Kassiererin an

Mit Einmal-Handschuhen geschützt schiebt die Kundin eines Supermarktes ihren Einkaufswagen. Eine 66-Jährige in Celle hielt sich am Montag nicht an die Corona-Regeln eines Supermarktes. (Symbolbild)

Celle. Eine Supermarkt-Kundin in Celle weigerte sich, einen Einkaufswagen mit in den Markt zu nehmen – im Anschluss verletzte sie eine Angestellte.

Eine 66-jährige Frau hat am Montag einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Celle ausgelöst und eine Angestellte verletzt. Der Polizei zufolge beobachtete eine Kassiererin, wie die 66-jährige Kundin nach dem Bezahlen an der Kasse zurück vom Bäcker in den Markt wollte – ohne Einkaufswagen.

Als die Angestellte die Frau auf die erneute Wagenpflicht im Supermarkt hinwies, habe die Kundin nur gekichert und sei in den Verkaufsraum gegangen, um sich einen Joghurt zu kaufen. Ohne erforderlichen Mindestabstand habe sich die Beschuldigte daraufhin an der Warteschlage der Kasse vorbeigedrängelt, der Kassiererin einen Euro hingeworfen und den Joghurt direkt in ihren wartenden Einkaufswagen vor dem Bäckerstand gestellt.

Nach Protest der Kassiererin: Kundin rammt Einkaufswagen in den Bauch

Die Kassiererin ließ sich das Verhalten der 66-Jährigen nicht gefallen und bestand auf Rückgabe des Joghurts, damit dieser an der Kasse gescannt werden könnte. Daraufhin soll die Kundin ihren Einkaufswagen laut Zeugenaussagen mit Schwung in den Bauch der Angestellten gerammt haben, sodass diese zu Boden stürzte und leichte Verletzungen davontrug.

Gegen die „renitente“ 66-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, wie die Polizei weiterhin mitteilte. /red

