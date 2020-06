Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU, links) lässt sich von Joern Asmussen, Standortleiter von Amazon in Winsen, Teile vom Logistikzentrum zeigen. Der Online-Händler Amazon will ein neues Verteilzentrum in der Region Hannover aufbauen.

Sehnde. Voraussichtlich im Herbst soll das Zentrum in der Region Hannover eröffnet werden. Es wird der achte Amazon-Standort in Niedersachsen.

Amazon kündigt neues Verteilzentrum in Niedersachsen an

Der Online-Händler Amazon will ein neues Verteilzentrum in der Region Hannover aufbauen. Die Pläne zu einem achten Standort in Niedersachsen bestätigte das Unternehmen am Dienstag anlässlich eines Besuchs von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) im Logistikzentrum in Winsen an der Luhe (Kreis Harburg).

Voraussichtliche Eröffnung des Verteilzentrums im Herbst 2020

Durch das neue Verteilzentrum in Sehnde auf knapp 10 000 Quadratmetern sollen rund 80 Arbeitsplätze entstehen. Eröffnet wird voraussichtlich im Herbst 2020.

Derzeit gibt es im Land das Logistikzentrum in Winse, ein Sortierzentrum in Garbsen (Region Hannover) und zwei kleinere sogenannte Verteilzentren. Außer in Sehnde sollen weitere Verteilzentren in Jever (Friesland), Northeim und Emden entstehen. /dpa

