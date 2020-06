Hannover. Der Mann wurde in Hannover von der Polizei gestoppt. Er war nach einem Krankenhausaufenthalt nicht in die JVA Wolfenbüttel zurückgekehrt.

Gesuchter Wolfenbütteler Häftling will Polizist Pistole entreißen

Ein gesuchter Häftling aus der JVA Wolfenbüttel hat bei seiner erneuten Festnahme auf der Polizeiwache in Hannover versucht, einem Beamten die Waffe zu entreißen. Bundespolizisten stoppten den 53-Jährigen am Freitag nach zwei Diebstählen im Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Mann als gewalttätiger Drogenkonsument bekannt

Auf der Wache stellten sie fest, dass es sich bei dem Mann um einen Häftling handelt, der nach einer Klinikbehandlung nicht ins Gefängnis zurückgekehrt war. Als die Beamten den als gewalttätigen Drogenkonsumenten bekannten Mann in die Gewahrsamszelle bringen wollte, griff er mit beiden Händen an den Holster eines Polizisten, um ihm die Waffe zu entreißen.

Mann wurde zurück ins Gefängnis gebracht

Nur zu zweit konnten die Polizisten den Griff den Angaben zufolge lockern und den Mann unter Kontrolle bringen. Nach eigenen Angaben wollte er keinen Beamten verletzen, sondern sich mit der Waffe erschießen. Der Angetrunkene wurde später zurück ins Gefängnis gebracht. dpa