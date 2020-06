Grüne fordern zehn Milliarden Euro für Corona-Nachtragshaushalt

Die Grünen haben ein milliardenschweres Programm zur Linderung der Corona-Krise in Niedersachsen vorgeschlagen, das eng an umwelt- und sozialpolitische Vorgaben geknüpft sein soll. „Unserer Meinung nach wird ein Nachtragshaushalt mindestens zehn Milliarden Euro umfassen müssen“, sagte die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Julia Willie Hamburg, am Montag in Hannover.

Die Hälfte davon werde benötigt, um Steuerausfälle zu kompensieren. Drei Milliarden Euro sollen den Kommunen zugute kommen, eine weitere Milliarde dem Gesundheitswesen. Darüber hinaus ist eine Milliarde für einen Niedersachsen-Fonds für öffentliche Investitionen vorgesehen.

Hamburg: Neuverschuldung bis zu 20 Milliarden Euro „Worst Case“

Das Konzept eines sogenannten NFonds hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der vergangenen Woche vorgestellt. Mit einer Anschubfinanzierung von einer Milliarde Euro könnte der Fonds demnach etwa zehn Milliarden Euro an Anleihen aufnehmen und dann etwa in sozialen Wohnungsbau, die Energiewende und die Digitalisierung stecken – angesichts von Minuszinsen sei das eine historische Chance.

Hamburg bezeichnete diese Idee als „sehr interessant“. Die nötige Neuverschuldung für das von den Grünen geforderte Programm könnte somit inklusive NFonds bis zu 20 Milliarden Euro betragen. „Das wäre der Worst Case, dass wir das dann aufnehmen müssten“, sagte Hamburg.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler kritisierte zudem das Konjunkturprogramm der Bundesregierung als zu kurzfristig. Es schaffe keine Perspektive über 2021 hinaus. Kindler warb daher für ein „Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen“ unter anderem in Verkehr, Energie und Landwirtschaft, für das der Bund bis 2030 jeweils 50 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung stellen solle.

Gefördert werden sollen nach Vorstellung der Grünen ausschließlich Maßnahmen, die den Klimazielen auf internationaler und Landesebene sowie den UN-Nachhaltigkeitskriterien für soziale Arbeitsstandards entsprechen. „Wir wissen alle, dass es gegen die Klimakrise keinen Impfstoff gibt“, sagte Kindler. /dpa

