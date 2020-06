Osterode. Die Verwaltung berichtet von den aktuellen Corona-Fallzahlen und dem Fortschritt beim mobilen Test vor einem Häuserkomplex in Göttingen.

199 Menschen an Covid-19 erkrankt – Massentest „entspannt“

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 199 Personen am Coronavirus erkrankt. Das meldete die Verwaltung am Montagabend. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach bei 1.071. Nach einer Bereinigung der Datenbasis ist das eine Person weniger als am Vortag.

Von der Gesamtzahl sind 335 in der Stadt Göttingen gemeldet, 736 im weiteren Kreisgebiet. 794 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 78 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der statistische Richtwert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage liegt für Stadt und Landkreis aktuell bei 13,73 (Vortag 14,34).

Häuserkomplex: Mehr als 500 Abstriche am ersten Testtag

Am Montag startete die Stadt Göttingen wie geplant damit, die Bewohner eines Häuserkomplexes auf SARS-CoV-2 zu testen. Ausgelöst worden war diese Maßnahme durch die positiven Testergebnisse zweier Frauen, die in dem Komplex leben.

Ab 10 Uhr standen Mitarbeiter des Gesundheitsamts für die Stadt und den Landkreis Göttingen, des Fachbereichs Ordnung der Stadt Göttingen, der Berufsfeuerwehr Göttingen, der Universitätsmedizin Göttingen, der Johanniter Unfallhilfe und des Robert Koch-Instituts bereit, die Tests vorzunehmen. Dolmetscher halfen bei etwaigen Sprach- und Verständnishürden. Am ersten von zwei geplanten Testtagen konnten bereits mehr als 500 Abstriche genommen werden. Die Atmosphäre rund um die mobile Teststation, die in unmittelbarer Nähe zum Gebäudekomplex aufgebaut wurde, war laut Verwaltung durchweg entspannt.

Die Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 3)

Stadt Bad Sachsa (76 / 2)

Flecken Bovenden (14 / 6)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (36 / 10)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (34 / 14)

Gemeinde Gleichen (15 / 8)

Stadt Göttingen (335 / 112)

Stadt Hann. Münden (18 / 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 1)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 9)

Stadt Osterode am Harz (98 / 9)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 0)

Gemeinde Rosdorf (33 / 15)

Gemeinde Staufenberg (6 / 2)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Reihentests in Rhumspringe

Die Ergebnisse des Reihentests für Schüler und Beschäftigte der Grundschule Rhumspringe sind in den aktuellen Fallzahlen noch nicht enthalten. Nach bestätigten Infektionen zweier Kinder, die auf die Schule gehen, war ein freiwilliger Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus angeboten worden.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort