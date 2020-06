Schmalspurbahnen rollen bald wieder durch den ganzen Harz

Wernigerode. Vom 27. Juni an sollen die Harzer Schmalspurbahnen wieder auf allen Strecken fahren. In den Zügen gelten Hygieneregeln.

Vom 27. Juni an sollen wieder auf allen Strecken die Harzer Schmalspurbahnen rollen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen fuhren über Monate hinweg keine, später nur einige Dampfloks durch das Mittelgebirge und seine angrenzenden Regionen, wie die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) in Wernigerode am Dienstag mitteilte. Die bei Touristen beliebte Strecke zwischen Wernigerode und dem Brocken, unweit der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, ist bereits seit dem 18. Mai wieder freigegeben.

Harzer Schmalspurbahnen fahren wieder: Masken tragen

Insgesamt umfasst das Netz der HSB nach eigenen Angaben eine Länge von rund 105 Kilometern in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Neben der Brockenbahn betreibt das Unternehmen auch die Harzquerbahn zwischen Nordhausen und Wernigerode sowie die Selketalbahn zwischen Quedlinburg und der Eisfelder Talmühle. Bis auf Weiteres müssen in allen Zügen schützende Masken getragen werden. dpa