Parteien klagen gegen Niedersachsen-Regierung

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil setzt weiterhin auf die Disziplin der Bevölkerung beim Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Auch in Zukunft solle unverändert an den Mindestabstandsregelungen, der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen und den Kontaktbeschränkungen festgehalten werden, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. „Auf dieser Grundlage werden hoffentlich auch in Zukunft weitere Lockerungen möglich sein“, sagte Weil.

„Einig waren wir uns über alle Länder hinweg, dass spätestens nach den Sommerferien - wenn irgend möglich - der schulische Regelbetrieb wieder aufgenommen werden soll“, sagte der niedersächsische Ministerpräsident. Sehr begrüßt hätten die Länder das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Zur Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende Oktober, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, sagte Weil: „Ich bedaure das, die damit verbundenen Risiken für das Infektionsgeschehen sind aber einfach zu hoch.“

Der SPD-Politiker bezeichnete den Beschluss der Konferenz von Bund und Ländern als eine wichtige Zäsur für den weiteren Fortgang der Energiewende in Deutschland. „Nach einer langen Flaute gibt es aus Berlin endlich wieder Rückenwind für den Ausbau der Erneuerbaren Energien“, sagte er. „Die Ausbauziele werden deutlich angehoben und die Rahmenbedingungen für diesen Ausbau werden verbessert.“

Opposition nimmt Eilantrag gegen Regierung in Corona-Krise zurück

Die Opposition sah sich in der Corona-Krise von der Landesregierung ungenügend informiert und eingebunden und klagte vor dem Staatsgerichtshof. Den damit verbundenen Eilantrag haben Grüne und FDP nun zurückgenommen. Da die Landesregierung den Landtag anschließend über den Inhalt der folgenden Änderungen der Corona-Verordnung unterrichtet hat, hätten beide Parteien ihren Eilantrag für die Verfassungsklage gegen die Regierung zurückgenommen, teilte der Staatsgerichtshof in Bückeburg am Mittwoch mit. Die AfD, die eine separate Klage angestrengt hatte, hielt aber an ihrem Eilantrag fest.

Die Klageverfahren in der Hauptsache halten alle drei Parteien aber aufrecht. Das heißt, dass der Staatsgerichtshof demnächst noch darüber urteilt, ob die Landesregierung zumindest vorübergehend ihrer Unterrichtungspflicht des Landtags nicht nachgekommen ist. Mitten in der Krise hatte die Landesregierung zwar die Spitzen der Fraktionen über die fortlaufenden Änderungen der Corona-Verordnungen informiert. Vorab wurden aber nicht der Landtag als Ganzes und sämtliche Abgeordnete informiert. dpa

