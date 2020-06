Niedersächsischer Heimatbund sorgt sich um Alleen

Zur Bewahrung der Heimat insbesondere in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie hat der niedersächsische Heimatbund aufgerufen. „Wir müssen gerade in einer Zeit, in der Menschen Zukunftsängste haben, Orientierung geben“, sagte Heimatbund-Präsident Hansjörg Küster am Freitag bei der Vorlage des Jahresberichts in Hannover. „Die heimatliche Umgebung muss bestehen bleiben, gewissermaßen den Menschen Rückendeckung bieten – mit all ihrer Natur und Kultur, mit all ihren Menschen.“ Deshalb müsse man sich mit den vielfältigen Zusammenhängen befassen, die in der Heimat zusammenfließen.

Diese Forderungen hat der Heimatbund Ministerpräsident Stephan Weil übergeben

Mit dem Jahresbericht liefert der Heimatbund der Regierung Lob, Kritik und Anregungen für die Landesentwicklung. Seit inzwischen 60 Jahren wird der Bericht als sogenannte Rote Mappe an den Ministerpräsidenten überreicht. Dieser wiederum händigt dem Präsidenten des Heimatbundes die „Weiße Mappe“ aus, in der die Landesre gierung zu den Anregungen, Fragen und Forderungen des Heimatbundes aus dem Vorjahr Stellung nimmt. Eigentlich sollten die Mappen Ende Mai während des Niedersachsentages in Wildeshausen ausgetauscht werden, der wegen der Corona-Pandemie aber ausfiel.

Alleen und Wirtschaftswege

Einer der Schwerpunkte im Jahresbericht des Heimatbundes ist der Erhalt des historischen Wegenetzes. Die Wege symbolisierten nicht nur die Vernetzung von Land und Leuten, Kultur und Natur. Sie prägten auch das Land und stellten einen riesigen Biotopverbund dar.

Archive

Die Archive des Landes, der Kommunen, aber auch privater Träger bis hin zu den Heimat- und Geschichtsvereinen sind aus Sicht des Heimatbundes von großer Bedeutung. Die Menschen fragten gerade in unübersichtlichen Zeiten nach ihrem Woher und interessierten sich für die Geschichte ihres Ortes, ihrer Region und ihrer Heimat. Umso wichtiger sei der Erhalt dieser Gedächtnisspeicher. Wenig bekannt sei bislang die lange Industriegeschichte Niedersachsens. Hier ist aus Sicht des Heimatbundes eine Bestandsaufnahme nötig, um einen drohenden Verlust historischer Dokumente zu verhindern.

Dialekte

Niederdeutsch und Saterfriesisch haben aus Sicht des Bundes in den vergangenen Jahren eine erfreuliche gesellschaftliche Aufwertung erlebt. Nun müssten für den Schulunterricht Lehrerstunden und Unterrichtsmaterial bereitgestellt werden. Außerdem müssten die Schreibregeln standardisiert werden.

Pflege der Kulturlandschaft

Die in Europa einmalige Gipskarstlandschaft im Dreiländereck von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen muss nach dem Willen des Heimatbundes erhalten werden. Nach dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und dem Wegfall des bei der Verbrennung gewonnenen REA-Gipses dürfe es nicht zur Ausweisung neuer Abbaugebiete für Naturgips kommen, denn eine umweltverträgliche Gewinnung von Naturgips gebe es nicht. Stattdessen gebe es aber alternative Baustoffe. dpa