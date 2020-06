Mann nach Verkehrsunfall bei St. Andreasberg schwer verletzt

St. Andreasberg. Der 73-Jährige aus dem Kreis Neuss hatte am Montagnachmittag einen schweren Motorradunfall zwischen Sieber und St. Andreasberg im Harz.

Ein 73-jähriger Mann aus dem Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen ist am Montag um zirka 16.30 Uhr entlang der L 521 von Sieber nach St. Andreasberg mit seinem Motorrad unterwegs gewesen, als er in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Das teilt die Polizei mit.

Rettungshubschrauber bringt Mann ins Krankenhaus

Bei dem Unfall sei der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Kradfahrer wurde laut Mitteilung mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Am Krad sowie an einem Leitpfosten sei ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von zirka 650 Euro entstanden. red