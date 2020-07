NC-Studiengänge in Niedersachsen und Bremen besonders häufig

Hannover. Im Bundesvergleich sind Studiengänge mit einem NC nur in Berlin, dem Saarland, Hamburg und Baden-Württemberg häufiger als in Niedersachsen und Bremen.

Fast die Hälfte der Studiengänge in Niedersachsen und damit mehr als im Bundesdurchschnitt sind zum Wintersemester 2020/21 mit einem Numerus Clausus (NC) belegt. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervor. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Quote aller Studiengänge, die eine Mindestnote im Abitur vorsehen, allerdings deutlich von 56,2 Prozent auf 48,7 Prozent.

NC-Studiengänge: Niedersachsen bundesweit auf Platz 6

Im Bundesländervergleich (Durchschnitt: 40,6 Prozent) landete Niedersachsen auf Platz 6. Bremen belegte mit 55,4 Prozent Rang 5. Häufiger sind Studiengänge mit einem NC nur in Berlin, dem Saarland, Hamburg und Baden-Württemberg. Vor allem Studiengänge der Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts-, und Sozialwissenschaften sind zulassungsbeschränkt, wie das CHE mitteilte.

NC-Quoten sind rückläufig

In der Landeshauptstadt Hannover, wo der Anteil an NC-Studiengängen mit 64,6 Prozent im vergangenen Wintersemester 2019/20 so hoch wie nirgendwo sonst war, fiel er auf 48 Prozent. Wie im ganzen Land gab es einen starken Rückgang der NC-Quoten an den Universitäten und im Masterstudium. dpa