Laut Wetterdienst wird das Wetter Samstag und Sonntag besser

Hannover. Das Wetter wird am Wochenende in Niedersachsen aufklaren. Außerdem wird es wärmer. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Der Sommer zeigt sich am Freitag in Niedersachsen und Bremen weiter von seiner grauen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte, regnet es zunächst verbreitet.

Samstag und Sonntag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad Celsius

Am Freitagnachmittag kann mit Auflockerungen von Nordwesten her gerechnet werden, bevor es am Abend und in der Nacht zu Samstag wieder einzelne Schauer geben kann. Am Freitag werden Temperaturen zwischen maximal 16 und 22 Grad Celsius erwartet.

Am Samstag und Sonntag gibt es laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag muss noch mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Am Sonntag kann es längere sonnige Abschnitte geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius.

