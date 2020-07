In Goslar hat sich ein Volvo-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert (Symbolbild).

Goslar. Eine mitunter gefährliche Verfolgungsfahrt lieferte sich ein polizeibekannter Goslarer mit der Polizei. Es endete für den Mann in Gewahrsam.

Autofahrer flüchtet in Goslar vor der Polizei – erfolglos

Ein 47-Jähriger aus Goslar hat sich am Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten berichten, wollte eine Streife gegen 12 Uhr mit Berliner Kennzeichen überprüfen.

Mercedes-Fahrer kann Unfall nur knapp verhindern

Als der Fahrer die Polizei sah, gab er Gas und fuhr zunächst mit seinem Volvo mit hoher Geschwindigkeit in falscher Richtung in eine Einbahnstraße. Nur dank der Vollbremsung eines Mercedes kam es nicht zum Crash.

Der Volvo-Fahrer setzte seine Flucht fort, bis er im Bereich eines Supermarktes von mehreren hinzugekommen Streifenwagen eingekeilt werden konnte.

Kennzeichen geklaut, Auto nicht zugelassen, keine Fahrerlaubnis

Der Fahrer, ein 47-Jähriger aus Goslar, ist bereits polizeilich erheblich in Erscheinung getreten. Die Beamten nachem ihn vorläufig fest und brachten den Mann in Gewahrsam. Laut Polizei waren die benutzten Kennzeichen in Sachsen- Anhalt bereits im Juni entwendet worden. Zudem war der Volvo nicht mehr zugelassen, außerdem ist der 47-Jährige laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zeugen des Vorfalls, vor allem der Fahrer des Mercedes, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 053217 339 0 zu melden.

red